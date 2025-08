La Martinique, championne du monde des auteurs par habitant ?

« C’est excessivement simple dans la méthode et dans le cheminement », assure Gérard Dorwling-Carter auprès d'ActuaLitté. Bien avant le salon, l’association avait mis en place deux rencontres mensuelles ouvertes au public : « Une qui traite de problèmes sociaux, économiques, de la vie au quotidien de la communauté martiniquaise, et l’autre qui fait la promotion d’un ouvrage, d’un auteur, d’un livre. »

Au départ, l’idée n’était pas préméditée. « On l’a fait un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose », sourit le juriste, « en se disant : la littérature, c’est bien, ça élève le pays », sans réfléchir profondément à la méthode. Peu à peu, une évidence s’est imposée : « À chaque fois, par la participation de ces auteurs, nous avions une facette littéraire romanesque, journalistique, sociologique… Une façon de sublimer, de mettre en valeur des personnes qui participent à la connaissance de la société martiniquaise, qui parlent des problématiques de notre territoire, ou qui, par l’imaginaire et la créativité, donnent corps à une littérature martiniquaise. »

Le fondateur insiste : il ne s’agit pas seulement de mettre en avant les grands noms connus à l’international comme Frantz Fanon, Patrick Chamoiseau ou Maryse Condé. « Nous voulons aussi valoriser ceux qui, avec leurs moyens, à compte d’édition, se débrouillent, surmontent parfois le syndrome de la page blanche, mais qui s’appliquent et progressent. » De ce constat est née l’idée de réunir toutes ces voix. « C’était réellement un besoin. »

« Le pourcentage le plus élevé au monde d’auteurs »

Pour donner corps au projet, l’association a trouvé un partenaire de taille : la Fondation Clément. « C’est elle qui a apporté les moyens matériels et financiers. Ils ont l’habitude des grandes manifestations, des expositions prestigieuses comme Picasso… Ils ont le savoir-faire pour organiser concrètement, louer un chapiteau plus grand que la salle initialement prévue. »

Quant à la mobilisation des auteurs, elle a été rapide : « Une fois le mot lancé, une quarantaine d’auteurs se sont présentés : “D’accord, je participe, j’ai besoin de visibilité”. On a tout mis en place en trois mois. » L’idée, lancée par l’autrice et éditrice Catherine Marceline, membre de Tous Créoles, a ainsi pris forme en un temps record.

Gérard Dorwling-Carter le reconnaît : « Il y a peu de salons littéraires en Martinique, et surtout ils n’ont généralement pas de pérennité », constate-t-il. Le paysage éditorial local présente aussi une spécificité : « On compense le manque d’éditeurs par l’édition à compte d’auteurs. Certains organismes prennent le manuscrit, proposent une jaquette, impriment le nombre d’exemplaires voulu. Cela facilite énormément les choses. »

Et de citer un témoignage : « Un libraire d’importance, Gilles Alexandre - dont la librairie séculaire a malheureusement fermé - me disait que la Martinique a le pourcentage le plus élevé au monde d’auteurs et de livres publiés par tête d’habitants. »

Une première étape avant un prix littéraire

Pour cette première édition, l’objectif était clair : rassembler et offrir de la visibilité aux auteurs. « Ce matin, à l’ouverture du salon, certains auteurs et autrices ne se connaissaient même pas », observe le cofondateur. L’événement leur permet d’exposer leurs livres, de rencontrer le public et de tisser des liens.

Mais les ambitions vont plus loin : « L’année prochaine, nous envisageons la création d’un prix littéraire. C’est plus sérieux, il faut y réfléchir pour ne pas faire concurrence ou répétition avec les prix déjà existants. »

Un travail de suivi après l’événement est déjà prévu : « Nous ferons le point avec les auteurs pour savoir s’ils ont vendu, pour identifier les lacunes et continuer à progresser. » La dimension médiatique sera renforcée grâce à la chaîne de télévision privée Zitata, à laquelle il participe. Claire Richet, représentante de la Fondation et animatrice d’une émission littéraire sur cette chaîne, contribuera à en amplifier la portée.

L’homme se veut optimiste : « C’est le début, mais c’est une direction claire. Nous voulons entretenir cette dynamique, préserver ce lien fort entre auteurs et lecteurs, et contribuer à ce que la littérature martiniquaise, sous toutes ses formes, ait la visibilité qu’elle mérite. »

Selon une enquête publiée en novembre 2021 par France-Antilles, 57 % des Martiniquais ne lisent jamais de livres et seuls 9 % fréquentent une bibliothèque au moins une fois par an. Le ministère de la Culture relevait en 2023 que 43 % déclarent lire, contre 70 % en métropole. Ces données, issues d’études menées entre 2022 et 2023 par l’INSEE et l’ANLCI, confirment un net recul des pratiques de lecture sur l’île.

