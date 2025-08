Quitter le barreau pour l’édition : le défi de Catherine Marceline

Membre de l’association Tous Créoles, c’est elle qui a soumis l’idée d’un salon littéraire en Martinique, afin de renforcer la visibilité des auteurs locaux, avant d’ouvrir l’initiative à l’ensemble de la Caraïbe. « Pour nous, l’objectif est d’apporter la littérature dans un lieu aussi magnifique et de faire en sorte que les Martiniquais puissent s’approprier leur littérature », résume-t-elle auprès d’ActuaLitté.

La vérité d'Ingrid Littré

Elle y présente ses trois ouvrages, dont le plus récent, Ingrid Littré, sa vérité, paru en novembre dernier chez Pilibo, sa propre maison d’édition créée à cette occasion. Ses deux premiers livres avaient été publiés en autoédition : en 2019, une biographie de Christiane Eda-Pierre, première cantatrice noire de France d’origine martiniquaise, et en 2022 un ouvrage consacré à son cousin Alain Rezard de Wouves, héritier des Rhums JM et initiateur du premier Tour des Yoles de la Martinique. Dans ce nouvel opus, elle aborde la relation d’Ingrid Littré - qui fut sa cliente quand elle était avocate - avec son ancien compagnon, le rappeur martiniquais Kalash.

Cette dernière témoigne de violences physiques et verbales attribuées à son ancien époux, ainsi que des faits de cyberharcèlement. En réponse, ce dernier, qui conteste ces accusations, a demandé le retrait de l’ensemble des exemplaires, et réclame 150.000 € de dommages et intérêts.

Catherine Marceline se dit par ailleurs victime de menaces depuis plusieurs mois : « Ce livre dérange évidemment, parce que j'y dénonce les violences qu'elle a subies », analyse-t-elle, et de développer: « J'explique aussi le contexte de transmission générationnelle de cette violence dans sa famille, mais aussi pour notre pays et notre région Martinique. Effectivement, c'est un livre qui me vaut d'être menacée, insultée sur les réseaux sociaux. Ingrid également. »

Elle reste pourtant déterminée : « Nous tenons bon, parce que c’est un livre qui dénonce un certain nombre de réalités que malheureusement elle n’est pas la seule à vivre en Martinique. Mais son positionnement de femme connue et médiatisée lui permet de libérer la voie pour beaucoup d’autres femmes d’ici. » L’ouvrage a fait couler beaucoup d’encre et de pixels, mais n’a pas permis à Pilibo de décoller autant que prévu. « J’ai dû faire face à des piratages massifs de l’édition numérique, avec près de 10.000 copies piratées », raconte-t-elle.

À cela se sont ajoutés des retards de livraison de son imprimeur, qui ont lourdement affecté les ventes. Catherine Marceline évalue son manque à gagner à environ 300.000 €. « Malgré ces difficultés, je poursuis ce projet un peu fou », affirme l’autrice-éditrice, précisant qu’il a été financé avec ses économies et le soutien de sa famille. Son ambition est désormais de récupérer des auteurs pour les sortir de l’autoédition, très répandue sur l’île. Elle prévoit également de publier une biographie de l’autrice et journaliste Paulette Nardal.

À terme, elle souhaite proposer des biographies accessibles de personnages inspirants : « L’idée est de permettre aux lecteurs d’approfondir leurs connaissances, de redécouvrir leurs racines, car on ne peut pas avancer si l’on ne connaît pas d’où l’on vient. J’aime mettre en avant des héros et héroïnes, dans l’histoire comme en littérature. »

Dans un contexte martiniquais où les points de vente restent limités - principalement la Fnac et Cultura - Catherine Marceline mise aussi sur le numérique. « J’ai imaginé, par exemple, un échange prolongé avec le lecteur grâce à un QR code donnant accès à des bonus et à des contenus supplémentaires que je peux enrichir à l’infini. » Pour toucher un public mondial, elle s’appuie sur Amazon KDP.

Et de conclure : « L’impression mondiale me permet de toucher un public large, car même si beaucoup pensent que les gens ne lisent plus de livres papier, la réalité est qu’il existe encore des lecteurs passionnés. Le marché doit s’adapter, proposer des formats qui donnent envie tout en restant accessibles à tous, sans oublier personne. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com