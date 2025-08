À quoi ressembleraient des super héros venus du Congo ?

Central Comics est une plateforme dédiée à la promotion de la BD, du webtoon et de l’animation au Congo‑Brazzaville : un véritable incubateur pour les talents locaux. Elle organise aussi des événements (Brazza Comics Festival, Salon des Jeunes Entrepreneurs), avec pour ambition de structurer l’écosystème créatif congolais.

Un super-héros fait maison

Jevic Otileon, directeur et fondateur, déclare : « Heroes for Congo est un projet ambitieux en cours de développement visant à créer un super ‑héros national, inspiré par notre culture, notre force et notre histoire. »

À travers des comics, des webtoons et de l’animation, « nous projetons de bâtir un univers où les jeunes Congolais peuvent se reconnaître, rêver plus grand et croire en leur potentiel. Ce héros — né de notre terre — parlera à notre jeunesse, portera nos couleurs et défendra nos valeurs ». Et d’appeler toute personne intéressée à rejoindre cette initiative.

De l’idée à la mise en œuvre

Le projet n’en est pas à ses premiers pas. Centrale Comics, depuis sa création, produit des récits 100 % congolais, disponibles en formats BD ou numériques sur l’application Zebra Comics (versions française et anglaise).

Les Ingénieurs, l’une de ses séries phares, mise en ligne en 2025, fait déjà la preuve d’un univers local nourri de mythes, de suspense et de contexte socio-culturel. Le terrain est donc bien préparé pour l’avènement de Heroes for Congo.

Une équipe d'ingénieurs est mandatée par le gouvernement congolais pour lancer un projet ambitieux : la construction d’un aéroport international au cœur de la forêt de Mayombe. Accompagnés de quelques soldats, ils s'enfoncent dans cette vaste étendue verdoyante. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette forêt n'est pas un lieu ordinaire, mais une prison mystérieuse et impitoyable, d’où nul n'est jamais ressorti vivant.

Pourquoi ce super-héros est si important

L’Afrique, et le Congo en particulier, souffrirait d’un déficit d’icônes positives à la mesure de leurs richesses culturelles. Créer un super-héros congolais signifie donner un modèle authentique, loin des clichés importés : un personnage qui incarne les valeurs locales, soutient les rêves des jeunes et contribue à l’estime collective.

Au-delà du divertissement, il s’agit de construire une narration nationale, portée par des artistes congolais. Et plus largement, dans la perspective de Centrale Comics, de valoriser la création africaine.

Au fond, une ambition nationale

Si l’on ne dispose pas encore d’une date de sortie précise pour le premier épisode, l’expression de Jevic Otileon souligne l’urgence et l’enthousiasme : un appel à participer, à soutenir.

Central Comics, grâce à son approche inclusive (formations, festivals, BD académie…), prépare aussi une génération de créateurs congolais aptes à porter l’univers Heroes for Congo à terme.

Heroes for Congo incarne donc une vision profonde : dessiner un futur où les jeunes Congolais peuvent non seulement consommer des histoires, mais devenir les auteurs de leur propre imaginaire. Grâce à Jevic J. Otileon et Centrale Comics CG, un univers est en train de naître — enraciné, ambitieux, fédérateur. Le super-héros congolais que l’on attend tous n’est plus un mirage : il est à portée de crayon.

Merci à Agnès Debiage de nous avoir signalé ce projet.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com