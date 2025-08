Les acteurs du webtoon Bontoon et Delitoon deviennent Lezhin

En 2010, Didier Borg pose la première pierre d’un édifice alors inédit en Europe : une plateforme de webtoons pensée pour les smartphones. Passionné de BD et ancien éditeur chez Casterman, il remarque que le format numérique est largement exploité en Corée, mais reste absent chez nous. Il lance Delitoon en 2011, avec l’idée simple : rendre la BD accessible en épisodes sur écran, gratuit puis à l’épisode payant.

Le modèle séduit. Avec l’arrivée en 2015 de Kidari Studio (filiale de Daou) au capital, Delitoon se professionnalise et diversifie ses contenus, notamment via les co-productions françaises. Parmi les succès, on retrouve Honey Blood ou Dokgo, plébiscités dès leurs premiers cycles.

Un écosystème élargi : Delitoon X et le Bontoon

Soucieuse de couvrir tous les publics, l’entreprise crée Delitoon X (contenus adultes hétérosexuels) et Le Bontoon, sa déclinaison dédiée aux Boy’s Love. Le Bontoon fait figure de studio de production spécialisé, offrant de nouvelles créations françaises – comme Le Fantôme de l’Opéra, lancé en 2024 sur le marché mondial.

Le 1ᵉʳ août 2025, le service Delitoon disparaît au profit de Lezhin France. L’ensemble des contenus — Delitoon général, Delitoon X et Le Bontoon — sera accessible via un compte unique. L’objectif ? Simplifier l’expérience utilisateur tout en élargissant l’accès à un flux plus riche de séries.

Dans un commentaire, Didier Borg revient sur cette évolution : « En 2010, j’ai créé la marque Delitoon avec une conviction simple mais audacieuse … Quinze ans plus tard, l’aventure de la marque s’achève… Les actionnaires ont décidé de faire disparaître Delitoon au profit de la marque Lezhin… Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à écrire cette belle page … Et longue vie à la suite ! »

Ces mots sonnent comme un hommage à l’équipe pionnière, à ceux qui ont cru à l’intuition d’une BD sur smartphone, au moment où tout restait à inventer.

En 2020, Didier Borg avait cède ses parts à Kidari Studio, qui contrôle désormais la plateforme. Il n’est donc plus impliqué dans la gestion directe au quotidien — mais son nom reste fortement associé à l’ADN originel de Delitoon.

Héritage et perspectives

Delitoon a marqué l’univers francophone du webtoon en étant le pionnier. Grâce à des partenariats solides (Kidari Studio, TF1 One Innovation, Finorpa), la plateforme est devenue un acteur européen incontournable du format digital.

Le passage à Lezhin France promet une offre enrichie : pouvoir accéder à un catalogue plus large (romances, action, fantasy, BL), gérer un seul compte tout-en-un, et profiter d’une modernisation des applications et du site.

Illustration Lezhin France

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com