Le coeur brisé, David Grossman accuse Israël de “génocide” à Gaza

C’est le cri d’un homme conscient du poids de l’histoire, qui ose nommer l’innommable. En rompant le silence, Grossman provoque un séisme moral et politique. Ses mots, désormais inscrits dans le débat, obligent à repenser la guerre, ses conséquences, et l’identité d’un pays en proie à ses contradictions les plus profondes.

Résister... puis céder

Il raconte avoir résisté au mot « génocide », l’avoir tenu à distance. « Je me demande : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous pu nous retrouver accusés de génocide ? Rien que prononcer ce mot… » Puis il admet qu’il ne peut plus l’écarter. « Je ne peux plus m’en empêcher — pas après ce que j’ai lu dans les journaux, pas après les images que j’ai vues, pas après avoir parlé avec des gens qui y étaient. Ce mot est une avalanche… »

Ce constat, il le formule « avec douleur et le cœur brisé », affirmant que l’occupation entamée en 1967 a fini par « nous corrompre ». Face aux chiffres annonçant des morts, toujours plus nombreux, il assure : « Je me sens mal. Même si je sais que ces chiffres passent par le filtre de Hamas et qu’Israël ne peut être le seul responsable de toutes les atrocités auxquelles nous assistons. »

Et de poursuivre que cette situation, découlant « de notre histoire, de notre supposée sensibilité à la souffrance humaine, de la responsabilité morale que nous avons toujours affirmé avoir envers chaque être humain, et pas seulement envers les Juifs… tout cela est dévastateur. Et cela me trouble : pas moralement, mais personnellement ».

Judaïsme et génocide ?

Il ajoute : « Je me demande : comment avons-nous pu en arriver là ? Être accusés de génocide ? Rien que prononcer ce mot, “génocide”, en lien avec Israël, avec le peuple juif : cela seul, le fait que ce rapprochement existe, suffit à dire qu’il nous arrive quelque chose de très grave. Un jour, un juge de la Cour suprême israélienne a dit que le pouvoir corrompt, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà : c’est ce qui nous est arrivé. »

« Nous devons trouver un moyen de sortir de cette association entre Israël et le génocide. D’abord, ne pas permettre à ceux qui nourrissent des sentiments antisémites d’utiliser et de manipuler ce mot. Et ensuite, nous demander : sommes-nous capables, en tant que nation, sommes-nous assez forts pour résister aux germes du génocide, de la haine, des massacres ? Ou allons-nous céder au pouvoir que nous confère notre force ? »

Définir, qualifier : quel génocide ?

Ses mots font écho aux conclusions de B’Tselem et de Physicians for Human Rights — Israël. Les deux ONG affirment qu’Israël mène une action « coordonnée et délibérée » pour détruire la société palestinienne dans la bande de Gaza. « En d’autres termes : Israël commet un génocide. » La directrice de B’Tselem, Yuli Novak, insiste auprès du Guardian : « La définition du génocide est une attaque coordonnée avec l’intention de détruire un groupe… Les habitants de Gaza sont déplacés, bombardés et affamés. »

Dans le monde académique, le consensus se renforce. Sept spécialistes internationaux du génocide, dont l’Israélien Raz Segal, interrogés par le NRC néerlandais, confirment l’analyse : « Puis-je citer quelqu’un dont je respecte le travail et qui ne considère pas qu’il s’agit d’un génocide ? Non. »

Grossman lui-même, lauréat du Prix Israël en 2018, confie avoir été dévasté en découvrant dans la presse internationale l’association des mots « Israël » et « faim ». Une juxtaposition qu’il juge insupportable pour l’histoire et l’identité de son pays.

Politiquement complexe... mais incontournable

Ces prises de position interviennent alors qu’une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice. Dans le droit pénal international, le terme de génocide suppose l’intention délibérée de détruire un groupe. Les autorités israéliennes rejettent cette qualification. Mais dans le débat public, le mot devient un outil de pression diplomatique et judiciaire.

Malgré l’ombre portée par ce constat, Grossman continue de défendre la solution à deux États. Il en reconnaît la complexité, mais la considère comme la seule voie possible. Et son témoignage n’a rien d’un plaidoyer moraliste. « Je reste désespérément attaché à l’idée de deux États, principalement parce que je ne vois pas d’alternative. Ce sera complexe et, aussi bien nous que les Palestiniens, devrons faire preuve de maturité politique face aux attaques qui ne manqueront pas de survenir. Mais il n’y a pas d’autre plan. »

Renouer avec une réalité d'espoir

Céder à la peur et la haine est évidemment la solution la plus commode, ce qu’il comprend parfaitement — et qui explique que les rues de l’État hébreu ne soient pas envahies par une foule demandant que l’on mette un terme au conflit. « Parce qu’il est plus facile de ne pas voir. […] Encore plus après le 7 octobre : vous étiez ici ces jours-là, vous pouvez comprendre quand je dis que c’était horrible. Beaucoup de gens ne réalisent toujours pas ce que cela a signifié pour nous. »

Il précise : « De nombreuses personnes que je connais, depuis ce jour-là, ont abandonné nos valeurs communes de gauche, elles ont cédé à la peur ; soudain, leur vie est devenue plus simple, elles se sont senties acceptées par la majorité, elles n’avaient plus besoin de réfléchir. Sans comprendre que plus on cède à la peur, plus on est isolé et détesté à l’extérieur d’Israël. »

D'ailleurs, cette reconnaissance de l’État palestinien, qu’a proposée Emmanuel Macron, il y voit une « bonne idée et je ne comprends pas l’hystérie avec laquelle elle a été accueillie ici en Israël. Peut-être qu’avoir affaire à un véritable État, avec de réelles obligations, et non à une entité ambiguë comme l’Autorité palestinienne, aura ses avantages. Bien sûr, il faudra des conditions précises : pas d’armes. Et la garantie d’élections transparentes excluant quiconque envisage d’utiliser la violence contre Israël ».

« Quand cette guerre a commencé, nous étions dans un état total de désespoir, ayant perdu tout ce en quoi nous croyions et que nous aimions : je crois que notre réaction lente était naturelle et compréhensible. Il nous a fallu du temps pour comprendre ce que nous ressentions, ce que nous pensions, puis pour trouver les mots pour le dire. »

Ceux qui attendaient une réaction immédiate devaient la trouver ailleurs, que ce soit en son nom qu’il le revendique, aussi bien que pour celles et ceux qu’il croise chaque semaine dans les manifestations depuis des années. « Notre cœur est à sa juste place, mais il bat dans une réalité dépourvue d’espoir. »

