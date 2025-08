Daniel Divinsky, l'éditeur qui propulsa Mafalda, est décédé

À peine sorti de la faculté, il entre en contact avec un éditeur renommé, Jorge Álvarez, et participe à une petite collection juridique. En 1966, il cofonde avec Álvarez et Óscar Finkelberg la maison Ediciones de la Flor, nom tiré d’une remarque enthousiaste de Pirí Lugones : « Flor de editorial ». Un an plus tard paraît Buenos Aires, de la fundación a la angustia, anthologie réunissant Cortázar, Walsh et Viñas, parmi d’autres voix majeures.

Le grand tournant arrive en 1970, quand paraît Mafalda en volume. La première édition dépasse les 200.000 exemplaires. L’accueil enthousiaste dépasse très vite les frontières, et cette héroïne humaniste devient un motif de fierté pour l’éditeur indépendant. Immédiatement, la maison publie des auteurs comme Fontanarrosa, Liniers, Caloi ou Sendra, enrichissant le paysage du graphisme argentin à qualités diversifiées.

Le régime militaire (1976‑1983) interrompt son projet : il est emprisonné quatre mois, accusé de subversion pour la publication d’un album pour enfants (Cinco dedos) orné d’un poing en couverture. Libres, lui et sa compagne s’exilent six années au Venezuela. Le label subsiste grâce au travail de la belle‑famille, puis retrouve sa vitalité lors du retour démocratique en 1983.

Le premier ouvrage publié à Buenos Aires est Los Pichiciegos de Fogwill. En quelques années, le catalogue s’enrichit jusqu’à compter plus de 600 titres employés à la politique, à la satire ou au récit littéraire.

En 2015, il se retire officiellement en vendant ses parts à Ana María “Kuki” Miler, ancienne compagne et codirectrice du projet initial. La cession survient à prix symbolique. Une clause l’empêche de publier sous son nom pendant trois années. Le 1ᵉʳ juillet 2025 consacre le changement de cap : après 55 ans de lien éditorial, Mafalda quitte De la Flor au profit de Penguin Random House, selon les héritiers de Quino.

Quino et Daniel et Mafalda

L'éditeur avait confié, dans l’émission Mundo Rep animée par Miguel Rep, que sa rencontre avec le créateur de la jeune fille lucide (ou désabusée, ou critique, ou adorable, voire les trois) avait d’abord relevé du lien personnel avant d’évoluer vers un partenariat professionnel. À Buenos Aires, au cœur de la rue Talcahuano, dans la librairie d’Álvarez située à deux pas de l’Obélisque et du Teatro Colón, une amitié s’est nouée.

Quelques années plus tard, c’est Quino qui lui proposa de publier Mafalda aux Éditions de la Flor. Cette collaboration débuta alors, fidèle à leur complicité intime, et s’est prolongée pendant plus de quarante ans. Le monde entier découvrit ainsi l’univers satirique et plein de tendresse créé par Quino.

Il rappela, peu après le décès de Quino survenu en 2020, la force de cette complicité : « J’ai conservé une profonde amitié avec lui, même après avoir cessé d’être son éditeur (...) Je suis allé lui rendre visite jusqu’à son dernier anniversaire, en juillet dernier, pour partager avec lui l’une de ses choses préférées : les sandwichs miga. »

Sa disparition suscite des hommages unanimes dans le monde du livre argentin. Constanza Brunet, directrice éditoriale de Marea, rappelle qu’il était un « grand soutien de l’édition indépendante » et qu’il « suivait tout » comme mentor attentif. Le Sénat et le Congrès de la Nation lui ont décerné des distinctions pour sa trajectoire, notamment le Clarín, le Konex et le prix Arnaldo Orfila Reynal à Guadalajara en 1977.

Figure singulière d’une édition à visage humain, il incarnait l’idée que publier devait être un acte de résistance, de curiosité, de partage. Le lien intime entre le lionceau de bande dessinée, un poing levé dans un livre pour enfants, et la voix collective d’auteurs en mutation a scellé son passage dans la mémoire culturelle.

Cette vision humaniste et intransigeante pour conquérir les discours publics restera gravée dans chaque volume qu’il a porté à l’imprimerie.

Crédits photo : Biblioteca Cervantes

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com