Des pages de livres collées sur sa voiture : un mystérieux admirateur ?

Voilà quelques années, à Tourne-Boisset (27780 Garennes-sur-Eure), un couple s’est mis en tête d’apporter un peu de confort aux personnes qui attendaient le bus. Et quoi de mieux qu’un peu de lecture, que l’on prend, dépose et retrouve, au gré des jours ? Pour la mairie, c’était une invitation à lire, que l’on n’aurait pas empêchée. Pas non plus soutenu trop, comme l’indique l’ancienne parent d’élèves.