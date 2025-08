Kamala Harris raconte les 107 jours de sa brève campagne présidentielle

« J’ai parcouru le pays pendant cent sept jours, luttant pour notre avenir », explique Harris dans une vidéo à l'américaine, diffusée ce jeudi 31 juillet sur ses réseaux. Elle y évoque une aventure qui se distingue par son intensité autant que sa brièveté, et qu’elle a voulu raconter avec « franchise et réflexion », nous promet-elle.

Elle devrait y partager ce qu'elle a appris lors de cette aventure, ainsi que ses observations et ses perspectives d’avenir pour le pays, alors que Donald Trump vient de passer le cap des six mois dans son deuxième mandat.

Jonathan Karp, PDG de Simon & Schuster, ne précise pas les thématiques précises que l’ancienne vice-présidente abordera dans l'ouvrage, notamment ses potentielles réflexions sur la capacité de Joe Biden à poursuivre son mandat. Il assure toutefois pour le Guardian que le livre répond saura répondre aux attentes : « 107 Days capture le drame de la campagne présidentielle mieux que tout ce que j’ai pu lire jusqu'à présent. »

Défaite en novembre dernier face à Donald Trump, Kamala Harris avait repris la tête de la campagne démocrate après le retrait de Joe Biden, consécutif à une prestation plus que ratée lors d’un débat télévisé contre son adversaire Républicain. Elle était alors en course pour devenir la première femme, et la première femme de couleur, à accéder à la présidence des États-Unis.

Elle a finalement perdu avec seulement 226 grands électeurs, contre 312 pour Donald Trump, et un total de 2,3 millions de voix de moins que son opposant. Mercredi, elle a confirmé qu’elle ne briguerait pas le poste de gouverneure de Californie en 2026, ce qui augure peut-être une nouvelle campagne présidentielle pour 2028.

À LIRE — Même convalescent, Donald Trump n'ouvrira pas un livre

Kamala Harris avait déjà signé en 2019 The Truths We Hold : An American Journey chez Penguin Books, paru en français sous le titre Nos vérités : Mon rêve américain (Michel Laffont, trad. Pierre Reignier). Un changement d'éditeur pour ce nouveau livre, donc, dont les clauses financières n'ont pas encore dévoilé. Aucune information n'est pour l'instant sortie quant à une potentielle traduction de l'ouvrage en français.

Crédits image : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America — Kamala Harris, CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com