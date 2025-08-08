Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#International

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

Le 08/08/2025 à 14:20 par Ugo Loumé

| 3 Partages

Publié le :

08/08/2025 à 14:20

Ugo Loumé

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Si l'idée selon laquelle la culture peut être une arme diplomatique commence à fleurir à partir de la Renaissance - en France avec François Ier puis Louis XIV -, ce n'est qu'en 1907, à Florence, sur les bords de l'Arno, que le premier établissement dénommé « Institut français » est né. L’Association française d’expansion et d’échanges artistiques (AFEEA) voit ensuite le jour en 1922, avant d'être renommée Association française d’action artistique (AFAA) en 1934.

Placée sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, elle a pour mission, tout au long du XXe siècle, de promouvoir la création artistique française à l’international et de favoriser l’accueil des artistes étrangers en France. 

En 2010, une réforme de l’action culturelle internationale est engagée en France. L’Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), est créé pour unifier, structurer et professionnaliser la diplomatie culturelle française au sein d'une institution cohérente, de Paris jusqu'aux quatre coins du monde.

À ce jour, près de 100 établissements, qui dépendent tous du Ministère des Affaires étrangères, ont éclos autour du globe, majoritairement dans les principales zones d'influence de la diplomatie française : l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.

La diplomatie culturelle, un budget en baisse

Ce maillage dense fait du réseau de diplomatie culturelle français un des plus importants du monde, avec le British Council des Britanniques ou le Goethe-Institut des Allemands. Pour les 98 Instituts Français, la mission est claire : faire rayonner la culture du pays en soutenant des projets partout où cela est possible.

Mais, à l'image de l'ensemble du milieu culturel, l'Institut français est touché par le virus des coupes budgétaires. En effet, en 2025, la subvention pour charge de service public de l’ensemble de l'institution a reculé de 1,7 million €, soit une baisse de 6 %, pour atteindre 25,6 millions €. Le tout alors que l’établissement souffrait déjà d’un déficit chronique : 6,1 millions € en 2023.

C'est dans ce contexte que l'Institut français en Inde (IFI) nous a invités à découvrir le réseau de résidence littéraire et artistique « Villa Swagatam ». Nous avons été accueillis par Julia Trouilloud, attachée pour le livre et le débat d'idée. Très bonne connaisseuse du pays - pour autant qu'il est possible de connaitre un pays qui compte 22 langues officielles parlées par près d'1,5 milliard d'habitants - elle y a vécu et travaillé pendant près d'une décennie. Après un passage en Corée du Sud, puis aux bureaux de l'Institut français à Paris, elle a reposé ses valises à New Delhi à la fin de l'année 2022.

La littérature pour faire rayonner la France ?

Elle nous explique que les bases de ce réseau ont été jetées dès son arrivée, sous l'impulsion du directeur de l'Institut français, Bertrand de Hartingh. Inaugurée en mars 2023, à l'occasion d'une visite de Catherine Colonna, la Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères de l'époque, la Villa Swagatam — qui signifie « Bienvenue » en sanskrit — répond à une envie de structurer les échanges culturels avec l'Inde et de permettre des mobilités plus longues, dans un souci de durabilité environnementale..

Concrètement, il s'agit d'un réseau de résidences dédié à la littérature et aux métiers d'art, qui accueille, pour une durée de un à trois mois, à la fois des auteurs et créateurs français en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka, et leurs homologues indiens en France.

Si la Villa Swagatam ne s'incarne pas dans un lieu précis, c'est d'abord pour répondre à la spécificité d'un pays-continent qui fait six fois la superficie française, compte 28 États et 22 langues officielles (en plus de l'anglais). Pour ce qui est du volet littéraire, les écrivains et écrivaines français intégrés à ce réseau sont donc accueillis dans un des dix lieux sélectionnés par l'IFI pour leur enracinement local et leur capacité de mise en réseau des auteurs et autrices avec la communauté.

Par ailleurs, les résidents de la Villa Swagatam s'engagent à utiliser une partie de leur temps à intervenir dans les écoles et au sein des communautés. Tout ceci répond à un double objectif : permettre aux personnes accueillies de s'immerger réellement dans la vie et la culture indienne, et tisser des liens littéraires entre nos deux pays. 

Créer des ponts entre l'Inde et la France

Depuis 2024, le réseau s'est donné un impératif de réciprocité. Six lieux ont ainsi été choisis en France pour recevoir des personnalités littéraires indiennes, l'objectif étant, à terme, d'avoir autant de résidences en France qu'en Inde. 

Lokesh
Lokesh Khodke et Niyati Bhat, anciens résidents indiens de la Villa Swagatam. (Photo : ActuaLitté)

Parmi les auteurs indiens qui ont fait partie du réseau Villa Swagatam, nous avons pu rencontrer, le temps d'une soirée à New Delhi, Lokesh Khodke et Niyati Bhat. Le premier est un artiste, illustrateur et bédéiste, il a visité la France dans le cadre d'une résidence croisée entre Angoulême et Goa, avec le dessinateur et voyageur Jean-Marc Troubet, plus connu sous le nom de Troubs. 

La deuxième est une écrivaine et poétesse. Elle revient d'un mois passé à la Villa Gillet, à Lyon, et travaille actuellement sur un récit qui explore les silences — et les traumas qu'ils cachent — de quatre générations de femmes de Cachemire, région d'où sa famille est originaire.

Plus au sud, à Bangalore, réside Bijal Vachharajani. Autrice de littérature jeunesse indienne, elle est une des premières à explorer les liens entre ce genre et l'écologie. Elle nous raconte avoir passé une partie du début de l'année 2025 à La Marelle, à La Ciotat, toujours dans le cadre de Villa Swagatam. Elle y a notamment travaillé sur une série de textes sur l'environnement, qui ont la disparition pour thème central.

Toujours à Bangalore, Fabien Toulmé est actuellement en résidence au MAD Salon + Lab, salon de réflexion et laboratoire de création spécialisé dans l'architecture et la bande dessinée fondé en 2010 par Susmita Mohanty et Siddharth Das. L'auteur de L'Odyssée d'Hakim y travaille sur un nouvel album autour du thème de l'amour et du couple, et des différentes manières de les vivre selon l'endroit où on se trouve dans le monde. C'est le troisième volet de son projet « Reflets du monde ». 

Fabien Toulmé, en discussion avec un couple de Bangalore (Institut Français)
Fabien Toulmé, en repérage pour son prochain album sur le thème du “couple” à Bangalore, dans la cadre de sa résidence au MAD Salon+ Lab © Samuel Adams (Institut Français)

En Inde, il se focalise sur la rencontre amoureuse. Chaque jour, il s'entretient avec des couples, participe à des ateliers, discute avec son entourage. Il cherche à capturer les multiples formes que prend le couple dans un pays où les mariages arrangés sont toujours courants, mais qui est loin d'ignorer toutes les transformations contemporaines que connaissent les relations sentimentales.

Enfin, nous nous sommes rendus au coeur de l'Himalaya indien, à la rencontre de Floriane Zaslavsky. Loin du tumulte des villes comme New Delhi et Bangalore, nous l'avons trouvée dans le petit village de Satkhol, à l'Himalayan Writing Retreat, résidence d'écriture fondée en 2016 par Chetan Mahajan et sa compagne Vandita Dubey.

À LIRE — Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Nous avons pu échanger avec elle autour de son projet actuel, un livre de non-fiction, entre récit de voyage et réflexion sur la mémoire des lieux. Là-bas, nous nous sommes également entretenus en visio-conférence avec Thibault Marthouret, résident à Rachna Books, librairie qui se trouve dans le Sikkim, à l'autre bout de l'Himalaya.

Flor
Floriane Zaslavsky et Chetan Mahajan, à l'Himalayan Writing Retreat (Photo : ActuaLitté)

Poète, il s'interroge notamment sur la question de la traduction, et sur les effets du langage sur notre perception du monde. Lors de cette résidence, il pose les bases d'un recueil bilingue, dans lequel les mêmes poèmes pourront être lus en anglais et en français.

Un réseau pour un budget limité

Alors que l'édition 2025/2026 va bientôt s'ouvrir, 10 auteurs et autrices français et 6 de leurs homologues indiens ont déjà été sélectionnés. Parmi eux, Maylis de Kerangal, qui se rendra à la Sangam House, Séraphine Menu, pour Rachna Books, ou encore Aliona Gloukhova, qui résidera à l'Himalayan Writing Retreat.

Chacun et chacune a été choisi par l'Institut Français, en collaboration avec les lieux partenaires qui ont le dernier mot sur le résident qu'ils accueilleront. Le but étant de trouver la personne qui, par son projet ou sa personnalité, saura le mieux répondre aux enjeux de la résidence.

Les résidences littéraires de la Villa Swagatam représentent environ un quart du budget annuel consacré aux actions dans le domaine du livre et du débat d'idées, soit 50.000 €. Le reste est consacré à des missions ayant pour but de faire rayonner les voix françaises en Inde : programme d'aide à la publication, formations à la traduction, soutien à la diffusion ou encore mise en réseau des professionnels indiens et français.

Le coût relativement faible du réseau Villa Swagatam, décisif dans un contexte budgétaire assez contraignant, s'explique entre autres par l'investissement dont fait preuve chaque résidence qui accueille un auteur ou une autrice, s'engageant à l'héberger pour une durée d'un à trois mois, et de l'intégrer à la communauté locale.

La Villa Swagatam permet en outre d'irriguer les actions de programmation du pôle — une autre part importante de son activité —, en invitant les auteurs en résidence à participer à des festivals littéraires, à intervenir dans des écoles et à rencontrer les étudiants des Alliances françaises. C'est ainsi que Fabien Toulmé participera au Book Brahma Festival, l'un des deux plus importants festivals littéraires de Bangalore, tandis que Floriane Zaslavsky donne des ateliers d'écriture à la librairie Kunzum et à l'Alliance française de Delhi. 

Cette mise en réseau entre acteurs culturels français et indiens permet d'assurer la présence quasi constante d'auteurs et d'autrices français sur le territoire, toujours dans cette volonté de bâtir des ponts entre les deux cultures.

Crédits image : Les auteurs de bande dessinée Lokesh Khodke et “Troubs” au Sunaparanta Goa Centre for the Arts © Samuel Adams (Institut Français)

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Pour lutter contre le trafic de livres et manuscrits, l'UE veille

Facilité par les conflits, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, le trafic de biens culturels connait une certaine résurgence au sein de l'Union européenne. Depuis la fin du mois de juin, un contrôle plus strict est effectué, en vertu d'un règlement adopté en 2019, et l'importation de manuscrits rares et incunables ou de livres anciens et d’intérêt spécial, en violation des dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine, est interdite.

04/08/2025, 10:49

ActuaLitté

Culture : lancement d'une mission consacrée à l’accessibilité des métiers

Pour la première fois depuis 2023, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, s'est réunie, coprésidée par Rachida Dati, ministre de la Culture, et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap. L'occasion, notamment d'annoncer le lancement d'une mission sur l’accessibilité des métiers de la culture, du cinéma et de l’audiovisuel.

01/08/2025, 10:25

ActuaLitté

Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture

Une demande de démission, pointant la locataire de la rue de Valois, voilà qui n’étonnera pas. Le PS a récemment réclamé la tête de Rachida Dati, suite au renvoi devant le tribunal correctionnel de l’affaire Carlos Ghosn. Cette fois, c’est une pétition que de nombreuses personnalités de la culture signent, avec un certain enthousiasme…

31/07/2025, 16:54

ActuaLitté

Une mosquée mise en demeure après le prêche d'un éditeur religieux

La mosquée Omar du Sud, à Bagneux, a été mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine. En cause, un prêche de Mohamed Medhaoui, éditeur condamné pour des livres jeunesse jugés « incitatifs à la violence ». L’affaire ravive les tensions autour des lieux de culte soupçonnés de relayer un islam radical.

31/07/2025, 16:53

ActuaLitté

Un an après son lancement, quel bilan pour le Plan culture et ruralité ?

Il y a un peu plus d'un an, début juillet 2024, Rachida Dati présentait son « Plan culture et ruralité », inspiré par une consultation nationale menée quelques mois auparavant. À l'heure du premier bilan, la ministre de la Culture assure que « les résultats sont là », citant notamment de nouvelles résidences d’artistes ainsi que les signatures de contrats départementaux lecture.

31/07/2025, 15:19

ActuaLitté

Vers une loi-cadre pour la restitution des biens culturels spoliés

Deux ans après des législations relatives à la restitution de biens culturels spoliés et de restes humains, le ministère de la Culture annonce un nouveau projet de loi centré sur des œuvres appropriées de manière illicite. Il facilitera le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue
de réparation, matérielle et symbolique ».

31/07/2025, 10:24

ActuaLitté

PACA : le poste de directeur des affaires culturelles bientôt vacant

Un peu plus d'un an après la nomination d'Edward de Lumley à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère de la Culture annonce la vacance prochaine du poste. Et lance un appel aux candidatures.

31/07/2025, 09:33

ActuaLitté

Culture et santé : une nouvelle convention pour les publics fragiles

Rachida Dati, ministre de la Culture, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, ont signé une nouvelle convention interministérielle le lundi 21 juillet. 

24/07/2025, 16:10

ActuaLitté

Établissements publics culturels : retraite à 70 ans pour les présidents

Un décret présidentiel, pris sur rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture, relève la limite d'âge applicable aux mandats des présidents « non exécutifs » de certains établissements publics culturels. Onze d'entre eux sont concernés, dont le Théâtre national de l’Opéra-Comique et l'Académie de France à Rome.

24/07/2025, 09:35

ActuaLitté

Une nouvelle directrice pour le musée Paul Valéry

Depuis le 1er juillet, Camille Bertrand-Hardy a officiellement pris ses fonctions à la direction conjointe du musée Paul Valéry et de l’Espace Georges Brassens, à Sète. Elle succède à Stéphane Tarroux, contraint de quitter ses fonctions pour des raisons de santé. 

23/07/2025, 13:50

ActuaLitté

Anne Tallineau nommée ambassadrice des Seychelles

Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l'Institut français, a été nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République des Seychelles, d'après un décret présidentiel publié ce 23 juillet 2025.

23/07/2025, 09:38

ActuaLitté

Une nouvelle composition pour la commission copie privée

Constituée dans les années 1980 à la faveur de la démocratisation du magnétoscope enregistreur, la commission copie privée détermine la rémunération versée aux titulaires de droit pour les copies de leurs œuvres réalisées dans un cadre privé. Sa composition a été revue, avec quelques évolutions.

21/07/2025, 09:22

ActuaLitté

Villa Medicis : Sam Stourdzé reconduit pour un nouveau mandat

Le Président de la République a reconduit Sam Stourdzé à la tête de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis pour un second mandat de trois ans, sur proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Spécialiste de l’image, il dirigeait auparavant les Rencontres d’Arles.

19/07/2025, 09:40

ActuaLitté

En français, le gaslighting devient le déboussolage

Terme anglophone utilisé depuis quelques années en France, le gaslighting désigne une technique de manipulation qui consiste à faire douter la victime de sa propre santé mentale. Particulièrement pervers, il peut se traduire en français par le nom « déboussolage », d'après la Commission d'enrichissement de la langue française.

18/07/2025, 09:53

ActuaLitté

En Bretagne, Rachida Dati défend “un nouveau pacte culturel”

Quelques jours après les annonces budgétaires de François Bayrou, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est déplacée en Bretagne, à Morlaix, afin de prendre en charge le service après-vente. Celui-ci a pris la forme d'un nouveau contrat de territoire pour la culture, le troisième du genre.

17/07/2025, 16:05

ActuaLitté

Budget de l'Union européenne : quel avenir pour Europe Créative ?

Ce 16 juillet, la Commission européenne a présenté sa proposition de budget à long terme pour l'Union européenne, qui court sur la période 2028-2034. Europe Créative, qui serait désormais intégré dans un nouveau programme, AgoraEU, s'en sort avec un montant total de près de 1,8 milliard € réparti sur sept années.

17/07/2025, 12:00

ActuaLitté

Josée Marie Lo Thong reconduite à la Dac de La Réunion

Un arrêté daté du 15 juillet dernier reconduit dans ses fonctions de directrice des affaires régionales de La Réunion Josée Marie Lo Thong, jusqu'au 3 juin 2027. Elle avait été nommée à ce poste en septembre 2021.

17/07/2025, 09:28

ActuaLitté

Pass Culture : dernier grand bilan avant la réduction des crédits

Avant l’entrée en vigueur de la réforme de mars 2025 - avec sa significative réduction des crédits -, une étude menée sur « la quatrième cohorte » de bénéficiaires du pass Culture dresse un bilan globalement positif. Les jeunes interrogés sont, notamment, de plus en plus nombreux à déclarer avoir découvert de nouveaux lieux ou activités culturelles via l’application, et à y être retournés. 

16/07/2025, 18:21

ActuaLitté

Une résidence d’auteur dans les Pyrénées : l’appel à candidatures est lancé

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (31) lance un appel à candidatures pour une résidence-mission en lien avec le livre et la lecture, ouverte à un.e artiste-auteur.ice ou collectif publié.e, dont la pratique de médiation est centrale. La résidence se déroulera entre septembre 2025 et janvier 2026 dans les communes de Barbazan, Saint-Béat et Luchon, en direction prioritaire des jeunes de 5 à 25 ans et des personnes âgées isolées. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 août 2025.

16/07/2025, 16:42

ActuaLitté

Culture en danger : les élus socialistes tirent la sonnette d’alarme

Mardi 15 juillet, le premier ministre a exposé les mesures envisagées par le gouvernement pour atteindre 43,8 milliards € d’économies en 2026. Une « année blanche », la suppression de deux jours fériés, une hausse des franchises médicales, et 5,3 milliards € d’économies supplémentaires demandées aux collectivités territoriales. Un plan drastique qui a suscité des réactions virulentes dans l’opposition comme chez les syndicats. Anticipant certainement des annonces qu’ils pressentaient particulièrement austères, des élus socialistes appelaient, dès le matin même dans une tribune, à sanctuariser les budgets culturels, face à un désengagement croissant des pouvoirs publics.

16/07/2025, 13:54

ActuaLitté

Libraires, bibliothécaires, éditeurs : les recours en cas de censure

Annoncé en décembre, le Guide juridique et pratique sur la liberté de création porté par le ministère de la Culture a été diffusé début juillet. Il s’inscrit dans le plan d’actions lancé fin 2024 en faveur de la liberté de création, de diffusion et de programmation artistiques.

14/07/2025, 09:36

ActuaLitté

De Marc Levy à Pharrell Williams : une Légion d'honneur “happy”

Tandis que certains se sont privés des droits et prérogatives liés à l'Ordre du mérite, la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur est arrivée. Une promotion de lettres et de chiffres, assurément, que l’on découvre dans ce décret du 11 juillet établissant la liste des promus et nominés. Et cette sélection 2025 de l’ordre compte des livres, des livres à n’en plus finir, parfois des plus improbables !

13/07/2025, 10:40

ActuaLitté

Proposition de loi, taxation... Face à l'IA, le Sénat au secours de la culture

Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias, sénateurs, se sont penchés, au nom de la commission de la culture, sur l'épineuse question des relations entre l'intelligence artificielle et la création, à l'occasion d'un rapport d'information. Appelant à un « partage de la valeur équilibrée entre acteurs de l'IA et ayants droit culturels », ils formulent des recommandations, mais esquissent aussi une « réponse graduée » comprenant notamment une taxation du chiffre d'affaires des acteurs de l'IA, « afin de compenser le secteur culturel ».

10/07/2025, 15:33

ActuaLitté

La Drac Auvergne-Rhône-Alpes cherche une nouvelle direction

La direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes cherche un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, annonce le ministère de la Culture. Marc Drouet, reconduit à ce poste en juin 2024, est en effet susceptible de le quitter à partir du 15 octobre 2025.

10/07/2025, 11:13

ActuaLitté

Jacques Glénat suspendu, pour 6 ans, de l’ordre national du Mérite

Il n'y a pas qu'un certain ex-président pour se voir retirer sa Légion d'honneur. Jacques Glénat, fondateur de la maison d'édition homonyme, a été suspendu, pour une durée de 6 années, de l’ordre national du Mérite. Il perd par ailleurs les « droits et prérogatives attachés à sa qualité de chevalier de la Légion d’honneur », annoncent deux décrets du président de la République.

10/07/2025, 09:27

ActuaLitté

Ghislaine Pujol élue présidente de La Guilde française des scénaristes

À l’issue de son assemblée générale annuelle tenue le 30 juin, le conseil d’administration renouvelé de La Guilde française des scénaristes s’est réuni pour la première fois le jeudi 3 juillet. Lors de cette réunion inaugurale, ses membres ont élu Ghislaine Pujol à la présidence du syndicat.

09/07/2025, 17:20

ActuaLitté

Bibliothèques et maisons d'édition fêtent les 200 ans de la photographie

L'année 2026-2027 sera celle du bicentenaire de la photographie, dont la création remonte à la première moitié du XIXe siècle, quand Nicéphore Niépce, près de Chalon-sur-Saône, a fixé une image sur une surface photosensible. Dans les bibliothèques et au sein des maisons d'édition, des célébrations se profilent, avec le soutien du ministère de la Culture.

08/07/2025, 11:42

ActuaLitté

En prison, les activités culturelles à la peine

Pour préparer la réinsertion dans la société des personnes « placées sous main de justice », l'administration pénitentiaire s'assure de leur accès à des activités artistiques et culturelles. Sous réserve de certaines décisions judiciaires, le droit de participation à la vie culturelle n'est pas retiré aux détenus. Dans les faits, cependant, les obstacles sont nombreux, tandis que certaines décisions politiques ont des conséquences concrètes sur l'organisation de ces activités.

07/07/2025, 16:58

ActuaLitté

David Foltz, nouveau chef de cabinet de Rachida Dati

Juste avant la trêve estivale, le cabinet de la ministre de la Culture connaît un bouleversement dans son organisation : Emmanuel Baffour, chef de cabinet depuis la fin d'année 2024, quitte la rue de Valois. Il est remplacé par David Foltz, venu de la préfecture de police de Paris.

07/07/2025, 09:36

ActuaLitté

Pour relancer la lecture, une carte de bibliothèque avant la carte d'identité ?

En déplacement à la Médiathèque de Suresnes ce jeudi 3 juillet pour lancer les États généraux de la lecture pour la jeunesse, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Élisabeth Borne, ministre de l'Éducation, ont remis leur premières cartes de bibliothèque à deux très jeunes garçons, Jules et Lucas (les prénoms ont été modifiés pour respecter leur anonymat).

04/07/2025, 18:26

ActuaLitté

“La feuille de route est claire” : Rachida Dati remettra les jeunes à la lecture

Ce jeudi 3 juillet, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Élisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, étaient en déplacement à Suresnes pour visiter la médiathèque de la ville. L'occasion, surtout, de lancer officiellement les États généraux de la lecture pour la jeunesse, une initiative qui a pour but, comme son nom l'indique, de lutter contre le décrochage de la lecture chez les jeunes.

04/07/2025, 17:30

ActuaLitté

Frais de port pour les livres : Amazon, Bruxelles, Paris… qui aura le dernier mot ?

Ce jeudi 3 juillet, l'avocat polonais Maciej Szpunar, avocat général auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, a publié ses conclusions concernant l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine suggère que l'encadrement des frais de port du livre au sein de la législation serait contraire au droit européen : l'avocat, pour sa part, rappelle le cadre juridique applicable et indique que la mesure, si elle est proportionnée, pourrait être justifiée par un objectif de protection de la diversité culturelle.

03/07/2025, 16:56

ActuaLitté

Maxence Langlois-Berthelot reste le conseiller culture de Bayrou

Quelques jours après l'échec d'une motion de censure déposée par les députés socialistes, le Premier ministre François Bayrou publie, au Journal officiel, la composition de son cabinet. En matière de culture, aucun changement n'est à signaler : Maxence Langlois-Berthelot est reconduit comme conseiller.

03/07/2025, 09:30

ActuaLitté

Le soutien de l'État au livre, entre efficacité et austérité

Le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains), rapporteur spécial sur les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du ministère de la Culture, a livré ce mercredi 2 juillet quelques éléments de ses travaux de contrôle sur le soutien de l’État aux acteurs de la chaîne du livre. Il en salue l'efficacité et la frugalité, tout en appelant à quelques évolutions du côté du Centre national du livre, mais reste vague sur les dispositions pour répondre à la paupérisation des auteurs ou aux conséquences de l'austérité budgétaire.

02/07/2025, 16:48

ActuaLitté

10 000 cartes postales pour relier jeunes et seniors cet été

Le jeudi 3 juillet à 12h00, Rachida Dati, ministre de la Culture, officialisera un partenariat avec l’association « 1 Lettre, 1 sourire » pour encourager l’écriture non scolaire et tisser des liens intergénérationnels. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’Été culturel, permettra à des estivants d’écrire des cartes postales à des personnes âgées en maisons de retraite.

02/07/2025, 15:54

ActuaLitté

Les mineurs non accompagnés ont aussi des droits culturels

Dans un avis publié au Journal officiel du 26 juin dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), garante des droits humains et du droit international humanitaire en France, rappelle que tous les mineurs étrangers présents sur le territoire doivent avoir accès « aux activités sportives, culturelles et aux loisirs ». Et recommande à l'État « de mettre en place une politique de protection de l'enfance qui inclut les mineurs non accompagnés », pour respecter pleinement leurs droits.

02/07/2025, 11:11

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.

08/08/2025, 14:35

ActuaLitté

Floride : 55 livres “odieux et répugnants” retirés des écoles

Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.

08/08/2025, 13:49

ActuaLitté

James Patterson prépare un true crime consacré à Luigi Mangione

L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024. 

08/08/2025, 12:02

ActuaLitté

Ervin Rustemagić, figure majeure de la BD européenne, est mort

Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.

08/08/2025, 11:59

ActuaLitté

Manga, anime et climat : le vent se lève sur l’écologie

L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.

08/08/2025, 10:52

ActuaLitté

“Garantir l'accès aux livres” : T' à la page, librairie d'occasion au Mans

Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.

08/08/2025, 10:50

ActuaLitté

Vivendi vend le siège historique de Hatier pour 38 millions €

Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.

08/08/2025, 10:46

ActuaLitté

Inde : la police traque les livres d'Arundhati Roy dans les librairies

Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.

08/08/2025, 09:35

ActuaLitté

À Strasbourg, liquidation judiciaire pour Chic Médias

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.

07/08/2025, 18:33

ActuaLitté

Avec la magie de l'IA, l'éditeur de Harry Potter froisse les auteurs

Outre-Manche, le groupe Bloomsbury envisage de céder une partie de son catalogue de titres universitaires aux entreprises technologiques pour entraîner des intelligences artificielles. Une démarche à laquelle les auteurs peuvent consentir ou non, mais dont les modalités de rémunération suscitent de vives réactions.

07/08/2025, 16:06

ActuaLitté

“Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués

En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.

07/08/2025, 11:12

ActuaLitté

Comics & climat : les super-héros face au défi écologique

Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique. 

07/08/2025, 08:47

ActuaLitté

Sanction record pour Fnac Darty : la répression des fraudes frappe fort

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».

06/08/2025, 17:58

ActuaLitté

Pologne : le président nationaliste Karol Nawrocki, historien polémique

Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.

06/08/2025, 15:43

ActuaLitté

La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas

Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.

06/08/2025, 15:22

ActuaLitté

Andersen, 150 ans après : grand hommage au poète des contes

À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».

06/08/2025, 15:12

ActuaLitté

Participez à la Calculette carbone pour les bibliothèques

Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.

06/08/2025, 12:42

ActuaLitté

Édition : Les 400 Coups remarquée pour ses initiatives accessibles

La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.

06/08/2025, 10:22

ActuaLitté

Belgique : “une mobilisation inédite par son ampleur” face au piratage

Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.

05/08/2025, 16:25

ActuaLitté

Mickaël Brun-Arnaud vend sa librairie Le Renard Doré

Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas. 

05/08/2025, 13:04

ActuaLitté

IA : pour rassurer les ayants droit, Rachida Dati parle rémunération

L'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) n'a pas convaincu les ayants droit : le 30 juillet dernier, une coalition d'organisations, réunissant notamment auteurs et éditeurs, dénonçait même une « trahison des objectifs » de cet encadrement. Pour les rassurer, Rachida Dati annonce une concertation portant sur un futur modèle de rémunération.

05/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Le congrès de l'ABF, en 2026, prévu à Rennes autour de “l'hospitalité”

L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.

05/08/2025, 09:50

ActuaLitté

Imaginer l’effondrement : la fiction climatique fait son chemin

Pendant longtemps, la littérature française est restée à l’écart de la vague de fiction climatique. Ce relatif retard tient à des raisons culturelles profondes. Aux États-Unis, la nature occupe une place centrale dans l’imaginaire national – héritage des pionniers, des poètes comme Walt Whitman ou des philosophes transcendantalistes à la Thoreau.

05/08/2025, 08:39

ActuaLitté

Cli-Fi : Ballard, Atwood, Robinson… ces visionnaires qui ont imaginé le pire

La Cli-Fi — pour Climate Fiction — détaille l’impact que le changement climatique exerce sur nos sociétés et nos vies. Entre anticipation et dystopie, il mêle science, fiction et écologie pour explorer les défis environnementaux, souvent à travers des récits humains forts et immersifs. Parce qu'il n'y a pas de planète B...

04/08/2025, 14:47

ActuaLitté

Philippe Druillet entre dans le Hall of Fame du Will Eisner Comic Award

Un Temple pour Druillet, et pourquoi pas des prêtresses et un autel votif ? Et pourquoi pas, en effet ? Le Will Eisner Comic Award a introduit le gentil Philippe, et sa cohorte d'oeuvres, dans son Temple de la Renommée. Le Hall of Fame. Philippe. Mince... ou plutôt : enfin !

04/08/2025, 14:05

ActuaLitté

États-Unis : BookTok menacé par le contrôle des réseaux sociaux ?

Plusieurs auteurs et éditeurs ont saisi la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir la suspension immédiate d’une loi du Mississippi. Celle-ci impose aux réseaux sociaux de vérifier l’âge de tous les utilisateurs et interdit aux mineurs de créer un compte sans autorisation parentale. Ils s'inquiètent des conséquences sur la promotion et les ventes de livres...

04/08/2025, 11:22

ActuaLitté

Les résultats d'Amazon en hausse, mais sans le cloud du spectacle

La multinationale Amazon a partagé, le 31 juillet dernier, ses résultats pour le deuxième semestre 2025. Les ventes nettes du géant de la vente en ligne, inexorablement, sont en hausse : de 13 %, pour atteindre 167,7 milliards $. Mais les actionnaires ont affiché leur déception, remarquant une petite faiblesse du côté du stockage en ligne (le cloud), fer-de-lance du développement économique de la firme...

04/08/2025, 09:48

ActuaLitté

Réinventer Jules Verne : Le Tour du monde en 80 jours en version immersive

Et si Phileas Fogg n’avait pas encore livré tous ses secrets ? C’est le pari un peu fou que s’apprêtent à relever les éditions InCarnatis. Dans deux mois, la maison fondée par Marc Frachet lancera une campagne de financement participatif pour offrir au chef-d’œuvre de Jules Verne une “augmentation” – à la sauce InCarnatis, cet univers artistique transmédié que propose la maison McF Editions.. 

03/08/2025, 11:22

ActuaLitté

À quoi ressembleraient des super héros venus du Congo ?

Dans un paysage culturel en plein essor à Brazzaville, l’initiative Heroes for Congo se distingue par son ambition : donner naissance à un super‑héros congolais, enraciné dans l’histoire, la culture et l’identité du pays. Derrière ce projet, on trouve Jevic J. Otileon, fondateur et CEO de Centrale Comics CG, structure annoncée comme le moteur de ce nouvel univers. 

02/08/2025, 15:15

ActuaLitté

La Sirène Books, une maison de non fiction, en petit format

Lancée en 2025, cette maison se distingue par un positionnement centré sur la non-fiction petit format : des ouvrages courts, bilingues ou à visée documentaire, conçus pour être lus et partagés sans effort — en complément du roman ou du livre pratique. Cette orientation répond à une demande croissante du genre dans l’édition contemporaine : un format à mi-chemin entre reportage, essai et récit d’enquête.

02/08/2025, 14:18

ActuaLitté

Le coeur brisé, David Grossman accuse Israël de “génocide” à Gaza

Le 1er août 2025, David Grossman, l’une des voix les plus respectées de la littérature israélienne, prend la parole dans La Repubblica. L’écrivain, marqué par la perte de son fils au front, s’aventure sur un terrain qu’il avait longtemps évité : Gaza, et la guerre que mène son pays.

02/08/2025, 11:50

ActuaLitté

Daniel Divinsky, l'éditeur qui propulsa Mafalda, est décédé

Daniel Divinsky est mort le 1ᵉʳ août 2025 à Buenos Aires. Il avait 83 ans. Une insuffisance rénale, dont il souffrait depuis l’enfance, l’a emporté. L’annonce bouleverse le monde du livre argentin. Le pays perd un éditeur majeur, figure de référence de la culture indépendante. 

02/08/2025, 10:25

ActuaLitté

Décès de Pavlos Papachristofilou, figure majeure de l'édition en Grèce

Le 16 juillet 2025, au petit matin, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre : Pavlos Papachristofilou s’est éteint soudainement. Le monde du livre grec perd l’une de ses voix les plus fortes, un homme qui a su conjuguer vision, audace et sens aigu de la transmission.

02/08/2025, 09:16

ActuaLitté

Kamala Harris raconte les 107 jours de sa brève campagne présidentielle

Kamala Harris s’apprête à revenir sur sa récente expérience électorale, dans un nouveau livre intitulé 107 Days. L’ouvrage paraîtra le 23 septembre prochain chez Simon & Schuster. Le titre renvoie à la durée de sa campagne présidentielle, lancée il y a un peu plus d’un an et qui, si elle s'est soldée par une défaite, a le mérite d'être la plus brève de l’histoire contemporaine des États-Unis.

01/08/2025, 17:12

ActuaLitté

Liquidation de Coop Breizh : Palémon ne sauve qu'une partie des éditeurs

Un mois et demi après la liquidation de Coop Breizh, le pire a été évité. Les éditions du Palémon reprennent plus d’un demi-million de livres et une quinzaine d’éditeurs de la maison bretonne. Un sauvetage qui soulage une partie du secteur, mais laisse de nombreuses maisons orphelines de diffusion.

01/08/2025, 16:41

ActuaLitté

Les éditeurs et auteurs “mécontents” des suites de l'AI Act européen

Ce 2 août marque la deuxième phase de l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), qui introduit de nouvelles obligations de transparence pour les fournisseurs de modèles. Du côté des ayants droit culturels, notamment des auteurs et des éditeurs, le compte n'y est pas et plusieurs organisations dénoncent une « trahison des objectifs du règlement ». 

01/08/2025, 16:04

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été À Versailles, une fermeture définitive pour la Librairie Antoine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.