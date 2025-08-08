Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

Si l'idée selon laquelle la culture peut être une arme diplomatique commence à fleurir à partir de la Renaissance - en France avec François Ier puis Louis XIV -, ce n'est qu'en 1907, à Florence, sur les bords de l'Arno, que le premier établissement dénommé « Institut français » est né. L’Association française d’expansion et d’échanges artistiques (AFEEA) voit ensuite le jour en 1922, avant d'être renommée Association française d’action artistique (AFAA) en 1934.

Placée sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, elle a pour mission, tout au long du XXe siècle, de promouvoir la création artistique française à l’international et de favoriser l’accueil des artistes étrangers en France.

En 2010, une réforme de l’action culturelle internationale est engagée en France. L’Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), est créé pour unifier, structurer et professionnaliser la diplomatie culturelle française au sein d'une institution cohérente, de Paris jusqu'aux quatre coins du monde.

À ce jour, près de 100 établissements, qui dépendent tous du Ministère des Affaires étrangères, ont éclos autour du globe, majoritairement dans les principales zones d'influence de la diplomatie française : l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.

La diplomatie culturelle, un budget en baisse

Ce maillage dense fait du réseau de diplomatie culturelle français un des plus importants du monde, avec le British Council des Britanniques ou le Goethe-Institut des Allemands. Pour les 98 Instituts Français, la mission est claire : faire rayonner la culture du pays en soutenant des projets partout où cela est possible.

Mais, à l'image de l'ensemble du milieu culturel, l'Institut français est touché par le virus des coupes budgétaires. En effet, en 2025, la subvention pour charge de service public de l’ensemble de l'institution a reculé de 1,7 million €, soit une baisse de 6 %, pour atteindre 25,6 millions €. Le tout alors que l’établissement souffrait déjà d’un déficit chronique : 6,1 millions € en 2023.

C'est dans ce contexte que l'Institut français en Inde (IFI) nous a invités à découvrir le réseau de résidence littéraire et artistique « Villa Swagatam ». Nous avons été accueillis par Julia Trouilloud, attachée pour le livre et le débat d'idée. Très bonne connaisseuse du pays - pour autant qu'il est possible de connaitre un pays qui compte 22 langues officielles parlées par près d'1,5 milliard d'habitants - elle y a vécu et travaillé pendant près d'une décennie. Après un passage en Corée du Sud, puis aux bureaux de l'Institut français à Paris, elle a reposé ses valises à New Delhi à la fin de l'année 2022.

La littérature pour faire rayonner la France ?

Elle nous explique que les bases de ce réseau ont été jetées dès son arrivée, sous l'impulsion du directeur de l'Institut français, Bertrand de Hartingh. Inaugurée en mars 2023, à l'occasion d'une visite de Catherine Colonna, la Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères de l'époque, la Villa Swagatam — qui signifie « Bienvenue » en sanskrit — répond à une envie de structurer les échanges culturels avec l'Inde et de permettre des mobilités plus longues, dans un souci de durabilité environnementale..

Concrètement, il s'agit d'un réseau de résidences dédié à la littérature et aux métiers d'art, qui accueille, pour une durée de un à trois mois, à la fois des auteurs et créateurs français en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka, et leurs homologues indiens en France.

Si la Villa Swagatam ne s'incarne pas dans un lieu précis, c'est d'abord pour répondre à la spécificité d'un pays-continent qui fait six fois la superficie française, compte 28 États et 22 langues officielles (en plus de l'anglais). Pour ce qui est du volet littéraire, les écrivains et écrivaines français intégrés à ce réseau sont donc accueillis dans un des dix lieux sélectionnés par l'IFI pour leur enracinement local et leur capacité de mise en réseau des auteurs et autrices avec la communauté.

Par ailleurs, les résidents de la Villa Swagatam s'engagent à utiliser une partie de leur temps à intervenir dans les écoles et au sein des communautés. Tout ceci répond à un double objectif : permettre aux personnes accueillies de s'immerger réellement dans la vie et la culture indienne, et tisser des liens littéraires entre nos deux pays.

Créer des ponts entre l'Inde et la France

Depuis 2024, le réseau s'est donné un impératif de réciprocité. Six lieux ont ainsi été choisis en France pour recevoir des personnalités littéraires indiennes, l'objectif étant, à terme, d'avoir autant de résidences en France qu'en Inde.

Lokesh Khodke et Niyati Bhat, anciens résidents indiens de la Villa Swagatam. (Photo : ActuaLitté)

Parmi les auteurs indiens qui ont fait partie du réseau Villa Swagatam, nous avons pu rencontrer, le temps d'une soirée à New Delhi, Lokesh Khodke et Niyati Bhat. Le premier est un artiste, illustrateur et bédéiste, il a visité la France dans le cadre d'une résidence croisée entre Angoulême et Goa, avec le dessinateur et voyageur Jean-Marc Troubet, plus connu sous le nom de Troubs.

La deuxième est une écrivaine et poétesse. Elle revient d'un mois passé à la Villa Gillet, à Lyon, et travaille actuellement sur un récit qui explore les silences — et les traumas qu'ils cachent — de quatre générations de femmes de Cachemire, région d'où sa famille est originaire.

Plus au sud, à Bangalore, réside Bijal Vachharajani. Autrice de littérature jeunesse indienne, elle est une des premières à explorer les liens entre ce genre et l'écologie. Elle nous raconte avoir passé une partie du début de l'année 2025 à La Marelle, à La Ciotat, toujours dans le cadre de Villa Swagatam. Elle y a notamment travaillé sur une série de textes sur l'environnement, qui ont la disparition pour thème central.

Toujours à Bangalore, Fabien Toulmé est actuellement en résidence au MAD Salon + Lab, salon de réflexion et laboratoire de création spécialisé dans l'architecture et la bande dessinée fondé en 2010 par Susmita Mohanty et Siddharth Das. L'auteur de L'Odyssée d'Hakim y travaille sur un nouvel album autour du thème de l'amour et du couple, et des différentes manières de les vivre selon l'endroit où on se trouve dans le monde. C'est le troisième volet de son projet « Reflets du monde ».

Fabien Toulmé, en repérage pour son prochain album sur le thème du “couple” à Bangalore, dans la cadre de sa résidence au MAD Salon+ Lab © Samuel Adams (Institut Français)

En Inde, il se focalise sur la rencontre amoureuse. Chaque jour, il s'entretient avec des couples, participe à des ateliers, discute avec son entourage. Il cherche à capturer les multiples formes que prend le couple dans un pays où les mariages arrangés sont toujours courants, mais qui est loin d'ignorer toutes les transformations contemporaines que connaissent les relations sentimentales.

Enfin, nous nous sommes rendus au coeur de l'Himalaya indien, à la rencontre de Floriane Zaslavsky. Loin du tumulte des villes comme New Delhi et Bangalore, nous l'avons trouvée dans le petit village de Satkhol, à l'Himalayan Writing Retreat, résidence d'écriture fondée en 2016 par Chetan Mahajan et sa compagne Vandita Dubey.

Nous avons pu échanger avec elle autour de son projet actuel, un livre de non-fiction, entre récit de voyage et réflexion sur la mémoire des lieux. Là-bas, nous nous sommes également entretenus en visio-conférence avec Thibault Marthouret, résident à Rachna Books, librairie qui se trouve dans le Sikkim, à l'autre bout de l'Himalaya.

Floriane Zaslavsky et Chetan Mahajan, à l'Himalayan Writing Retreat (Photo : ActuaLitté)

Poète, il s'interroge notamment sur la question de la traduction, et sur les effets du langage sur notre perception du monde. Lors de cette résidence, il pose les bases d'un recueil bilingue, dans lequel les mêmes poèmes pourront être lus en anglais et en français.

Un réseau pour un budget limité

Alors que l'édition 2025/2026 va bientôt s'ouvrir, 10 auteurs et autrices français et 6 de leurs homologues indiens ont déjà été sélectionnés. Parmi eux, Maylis de Kerangal, qui se rendra à la Sangam House, Séraphine Menu, pour Rachna Books, ou encore Aliona Gloukhova, qui résidera à l'Himalayan Writing Retreat.

Chacun et chacune a été choisi par l'Institut Français, en collaboration avec les lieux partenaires qui ont le dernier mot sur le résident qu'ils accueilleront. Le but étant de trouver la personne qui, par son projet ou sa personnalité, saura le mieux répondre aux enjeux de la résidence.

Les résidences littéraires de la Villa Swagatam représentent environ un quart du budget annuel consacré aux actions dans le domaine du livre et du débat d'idées, soit 50.000 €. Le reste est consacré à des missions ayant pour but de faire rayonner les voix françaises en Inde : programme d'aide à la publication, formations à la traduction, soutien à la diffusion ou encore mise en réseau des professionnels indiens et français.

Le coût relativement faible du réseau Villa Swagatam, décisif dans un contexte budgétaire assez contraignant, s'explique entre autres par l'investissement dont fait preuve chaque résidence qui accueille un auteur ou une autrice, s'engageant à l'héberger pour une durée d'un à trois mois, et de l'intégrer à la communauté locale.

La Villa Swagatam permet en outre d'irriguer les actions de programmation du pôle — une autre part importante de son activité —, en invitant les auteurs en résidence à participer à des festivals littéraires, à intervenir dans des écoles et à rencontrer les étudiants des Alliances françaises. C'est ainsi que Fabien Toulmé participera au Book Brahma Festival, l'un des deux plus importants festivals littéraires de Bangalore, tandis que Floriane Zaslavsky donne des ateliers d'écriture à la librairie Kunzum et à l'Alliance française de Delhi.

Cette mise en réseau entre acteurs culturels français et indiens permet d'assurer la présence quasi constante d'auteurs et d'autrices français sur le territoire, toujours dans cette volonté de bâtir des ponts entre les deux cultures.

Crédits image : Les auteurs de bande dessinée Lokesh Khodke et “Troubs” au Sunaparanta Goa Centre for the Arts © Samuel Adams (Institut Français)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com