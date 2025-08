Editis “promeut l’utilisation de l'IA“, avec une Charte pour salariés

« L’intelligence artificielle arrive comme un tsunami qui renversera en un éclair toutes les digues établies par la loi pour assurer dans les médias traditionnels le sérieux de l’enquête et l’établissement de la vérité », assuraient de concert Denis Olivennes et Daniel Kretinsky.

No pasaran... mais un peu tout de même

C’était en mars 2024, alors que se déroulaient les États Généraux de l’Information : l’actionnaire et le président du groupe de presse CMI France cosignaient dans Le Figaro une tribune mettant en garde contre les menaces pesant sur la presse. En substance, étaient clouées au pilori l’absence de professionnalisme et de règles déontologiques, les atteintes à la vie privée, la concurrence déloyale, déjà en vigueur sur les réseaux sociaux.

Avec la démocratisation des outils IA, ils dégageaient trois problématiques supplémentaires :

Propagation de contenus falsifiés : l’IA générative facilite la diffusion de fake news et de deepfakes, brouillant la frontière entre information et manipulation ;

Prolifération de « faux médias » : des plateformes publient des contenus produits sans journalistes, reprenant l’apparence de la presse, mais dépourvus de rigueur et de vérification ;

Affaiblissement des médias fiables : déjà visible aux États-Unis, la chute des audiences des sites d’information sérieux témoigne d’un recul inquiétant de la presse de qualité.

Et pourtant, ce même mois de mars, Denis Olivennes, avec sa casquette de président non exécutif d’Editis, vantait la révolution numérique qu'apportait cette même IA. Cette dernière ne remplacera pas (pas encore ?) les auteurs, mais le patron envisageait sérieusement qu’elle trouve sa place dans les ouvrages pratiques ou encore la traduction d’encyclopédies.

Bien évidemment, « il ne faut pas se passer des traducteurs » : une vérification humaine restera toujours indispensable. Reste que les progrès permis par ces technologies inquiètent les premiers concernés, qui refusent catégoriquement de n’être relégués qu’au rang de simples relecteurs de textes générés par des machines.

Une Charte

Dans une communication interne, consultée par ActuaLitté, le groupe éditorial insiste : « L’utilisation de l’intelligence artificielle s’avère de plus en plus importante non seulement au quotidien, mais aussi dans nos milieux professionnels. »

Et d’ajouter : « Le Groupe Editis promeut l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (“IAG”) pour compléter le processus créatif, comme un outil d’assistance permettant de rationaliser certaines tâches opérationnelles afin de concentrer ses efforts sur les activités les plus créatives et les plus distinctives. »

Une position pas si nouvelle, puisqu’en mars 2025, un rapport d’expertise du CSEC faisait état de passerelles entre presse et édition, au sein du groupe CMI. Et d’évoquer des perspectives communes autour du marketing digital, de projets éditoriaux, et de l’Intelligence artificielle.

Par ailleurs, le groupe prévoit des investissements ces prochains temps pour développer des solutions dédiées – sur l’enrichissement de métadonnées, avec une centaine de milliers d’euros dédiée ou encore une version en audiodescription des livres, pour les personnes malvoyantes. Enfin, une dernière perspective concernant le projet Early Bird, prévu pour 2025, pour mieux réagir, sur le marketing et le commercial, en fonction du bouche-à-oreille sur le web.

IA plus qu'à...

Toutefois, avant de s’aventurer sur les terres de l’IA, le groupe a décidé d’une Charte, afin de garantir la protection des données et des droits de chacune et chacun, ainsi que « la transparence, la responsabilité et l’éthique de nos usages ». Le document liste ainsi des règles susceptibles de s’appliquer à tout salarié.

Editis n’autorise ainsi que les IAG fermés et sécurisés, dont utilisation limiterait les risques de divulgation de données, tout en évitant « d’alimenter/d'entrainer d'autres IAG à partir de ces données ». Toute autre solution est proscrite, du fait des risques de fuite de données confidentielles.

Concernant la génération de contenu à proprement parler les règles sont également claires : « Il convient donc de veiller à ce que le contenu généré par l’IA ne comporte aucun élément sous droit. » Par ailleurs, il ne doit pas porter atteinte à la vie privée ni reproduire sans autorisation des attributs de personnalité ou des images manipulées (« deepfake »). Enfin, la vigilance est de mise devant les risques de désinformation : est préconisé de ne pas diffuser de propos ou visuels mensongers, discriminatoires, diffamatoires ou incitant à la haine.

Charte, ou cathédrale ?

Sauf que cette Charte, explique-t-on à ActuaLitté, déboule au coeur de l’été, sans consultation préalable ni concertations avec les partenaires sociaux. Du côté des syndicats, on demande des comptes, à commencer par une évaluation des conséquences que l’IA aurait sur l’activité, en fonction des différents secteurs de l’entreprise. Et de renvoyer la direction à sa table de travail, pour que la Charte et son contenu répondent aux impératifs légaux.

De fait, l’article L.2312-15 du Code du travail impose des modalités strictes d’informations, dès lors que sont, modifiées significativement les conditions de travail. L’introduction d’outils d’IA en entreprise imposerait donc, a minima, la consultation préalable du CSE.

Le tribunal judiciaire de Nanterre avait confirmé ce point le 14 février 2025 dans une affaire où une société avait lancé des outils sans concertation, le juge a suspendu le projet et condamné l’employeur. L’IA modifiant les conditions de travail, transparence et dialogue social sont incontournables. Les entreprises doivent anticiper cette étape, fournir au CSE les informations nécessaires et mettre en place une charte d’usage pour encadrer l’IA et sécuriser leur projet.

“Solidarité sainte de l'artisanat” *

Cependant, la Charte n’est que la partie visible du problématique iceberg : les inquiétudes de syndicats portent sur l’information consultation dans son entièreté – charte y compris. Et de rappeler que la direction, avant d’introduire un tel changement, doit fournir tous les documents sur la mise en place, les impacts sur les métiers, les coûts, voir même peut être des modifications de contrat de travail, et la formation !

Et quand le deuxième groupe éditorial français décide d’encourager (et encadrer, ou l’inverse) l’usage de l’IA générative, quel message adresse-t-il au Syndicat national de l’édition, la Société des Gens de Lettres et le Syndicat national des Auteurs Compositeurs ? Ces quatre organismes ont en effet porté plainte contre le Meta (société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) pour « contrefaçon » et « parasitisme économique », en mars dernier.

Les plaignants accusent la société de Marc Zuckerberg d’avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner son intelligence artificielle générative, Llama, sans autorisation ni compensation des ayants droit. Selon l’assignation, les plaignants considèrent en outre que les contenus produits par cette IA relèvent du « parasitisme économique », en particulier à travers la prolifération de « faux livres » mis en vente sur plusieurs plateformes.

Crédits photo : “Peu importe” - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 | * citation de Georges Brassens : Stances à un cambrioleur

