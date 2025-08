Kendji Girac raconte sa “vérité”, dans une autobiographie : Mi Vida

Le volume porte le titre Mi Vida et la publication se fera chez Flammarion. Mise en vente annoncée le 1ᵉʳ octobre 2025. Les pages de précommande confirment l’ouvrage, son format et son calendrier.

L’intention s’affiche sans détour. Raconter l’enfance, la route, la famille, la scène. Donner des clés sur un parcours rendu plus dense par les épreuves récentes. La vidéo insiste sur le besoin de se livrer pour mieux se faire comprendre. Ton sobre. Regards droits. Formule répétée : « Ma vérité ». Et aucune autre.

Dix ans après l’ascension fulgurante, un ouvrage-bilan s’impose. L’interprète revendique un virage plus authentique ces derniers mois. Des entretiens récents en témoignent. Un cap personnel. Un désir d’alignement entre l’artiste et l’homme.

Un récit à hauteur d’homme, des souvenirs de route, des scènes qui vibrent ainsi que des pages intimes sur la paternité : le texte posera les émotions à plat, loin des filtres, pour un projet qui se présente comme une conversation prolongée avec celles et ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts.

L’artiste s’est impliqué dans la campagne du Centre National du Livre en 2022 #Jeliscommejeveux en s’appropriant #jeliscommejechante, un témoignage sincère où il fait rimer lecture et chant. Une présence qui symbolisait une lecture plurielle et contemporaine, portée par des personnalités qui incarnent la notion que chacun peut lire comme il veut.

Cette année, il avait également pris part à une émission consacrée à l'illettrisme.

Produit du monde moderne

Kendji Maillé, connu sous le nom de scène Kendji Girac, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux. D’origine gitane catalane, il apprend la guitare auprès de son grand-père. Il quitte l’école à 16 ans pour aider son père tout en poursuivant ses premiers chants. En 2013, sa reprise de Bella de Maître Gims devient virale, l’amenant à participer à The Voice France qu’il remporte en 2014 avec plus de 51 % des voix.

Son premier album, Kendji, sorti en 2014, dépasse le million d’exemplaires. Il impose un style original, mêlant flamenco, rythmes latins et influences gitanes à travers des tubes comme Color Gitano ou Andalouse. À ce jour, six albums studio publiés : Kendji, Ensemble, Amigo, Mi Vida, L’École de la vie, puis Vivre… en 2024. Ces derniers explorent des thèmes intimes comme les racines, la paternité, la reconstruction.

Changement brutal en avril 2024 : hospitalisé après une blessure par balle au thorax dans sa caravane à Biscarrosse. L’enquête conclut que le tir était volontaire, réalisé sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne. Il avait évoqué vouloir simuler un suicide pour effrayer sa compagne, en pleine crise conjugale. Le procureur de Mont-de-Marsan classe l’affaire sans suite quelques mois plus tard.

Il accepte alors un versement à une association et un suivi sanitaire de six mois en lieu et place de poursuites. Aucune condamnation pénale ne figure dans son casier.

Ce nouveau livre effacera peut-être le cocasse épisode audiovisuel, survenu en 2015, lorsque les éditions du Moment avaient publié une biographie du chanteur, La légende de Kendji, par Thierry Cadet. Un ouvrage probablement pas essentiel, mais qui avait bénéficié d’un bad buzz puissant quand Cyril Hanouna en avait déchiré quelques pages, en direct de son émission.

Et ce, parce qu’une dédicace était adressée à l’animateur de Touche pas à mon poste, signée… par l’auteur et non par le chanteur. « C’est ignorer la différence entre une biographie et une autobiographie », répondait alors Yves Derai, l’éditeur.

