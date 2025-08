Liquidation de Coop Breizh : Palémon ne sauve qu'une partie des éditeurs

Le naufrage annoncé de l’édition bretonne n’aura pas lieu. Du moins, en partie. Mercredi, le tribunal de commerce de Brest a validé l’offre de reprise des stocks déposée par les éditions du Palémon, révèle Le Télégramme dans un article.

La maison quimpéroise, qui possède désormais l’unique structure de diffusion bretonne, PLM Diffusion, récupère ainsi la majeure partie du stock de Coop Breizh placé sous séquestre depuis sa liquidation, ainsi que les contrats de diffusion d’une quinzaine d’éditeurs.

Un demi-million de livres sauvés

Au total, quelque 584.000 volumes trouvent preneur, dont 392.000 appartenant à des maisons autrefois distribuées par Coop Breizh, et 192.000 émanant de son propre fonds. « C'était notre priorité », assure Jean-Marie Goater, éditeur et porte parole de l'Association des maisons d'édition en Bretagne (AMEB). La nouvelle a été accueillie avec un immense soulagement. Et pour cause : longtemps, l’issue privilégie était celle d’une revente à prix cassés.

Jusqu’ici, Palémon diffusait ses vingt-cinq auteurs ainsi que quelques maisons partenaires, parmi lesquelles Lajouanie, Terres de Brume ou, plus récemment, Yoran Embanner. Elle élargit désormais son catalogue en intégrant six maisons publiant en langue bretonne — Skol Vreizh, Bannoù Heol, Al Liamm, An Alarc’h, Al Lanv et Mouladurioù Hor Yezh — ainsi que le magazine Le Peuple Breton et la jeune revue Istor Breizh.

S’ajoutent à cette reprise des contrats de diffusion Au bord du Continent, Goater, Blanc & Noir, Trop Mad, Jujubier et Mon Tro Breizh, ainsi que le label musical Paker Prod, connu pour accompagner des groupes comme O’Tridal ou Startijenn. Elle hérite également de Beluga, la branche jeunesse de Coop Breizh. Une bonne nouvelle donc, qui s’accompagne de nouveaux défis logistiques. Pour y faire face, Palémon a déjà recruté l’ancienne responsable éditoriale de Coop Breizh, et un ex-salarié spécialisé dans la logistique, selon Le Télégramme.

« C'est un véritable bonus inattendu. Notre priorité restait que le stock trouve repreneur. Le fait qu’une structure accepte de multiplier par deux, voire trois, sa charge de travail de diffusion relève d’une vraie chance », appuie Jean-Marie Goater.

« On ne sait pas quels ont été les critères de sélection »

Mais pour une quarantaine d’autres éditeurs, l’avenir est plus flou. Car la coopérative diffusait près de soixante maisons, souvent de petite taille, reposant pour la plupart sur des structures associatives. Même si, comme le rappelle le porte-parole, « nous n’avons pas eu accès à l’ensemble des contrats de Coop Breizh. Il est donc difficile de savoir précisément quelles maisons étaient diffusées par leurs soins. »

Contactée par ActuaLitté, Magali Gallais, secrétaire comptable et l’une des quatre salariées de la maison Keit Vimp Be, historiquement diffusée par Coop Breizh, se dit « surprise » de ne pas avoir été intégrée à la reprise des contrats. « Nous ignorions qui allait être repris, ni même si les stocks étaient récupérés », explique-t-elle. « Nous avons appris la nouvelle par un mail du mandataire ».

Entre ces lignes, le nom des structures faisant partie des chanceux. Et nombre d’entre elles adoptent une ligne éditoriale similaire : elles publient en langue bretonne et participent à la diffusion de cette culture. « On ne sait pas quels ont été les critères de sélection ».

À cette interrogation, Jean-Marie Goater précise que « les éditions du Palémon ont retenu en priorité les maisons avec lesquelles elles avaient déjà collaboré, et dont l’activité correspond à leur champ de compétences. »

« Nous n’avons pas d’autres solutions »

Pour Keit Vimp Be, structure associative en place depuis 1982, l’espoir est encore là. « On vient d’envoyer un mail aux éditions du Palémon pour en savoir plus et, on l’espère, trouver une solution ». Et si l’issue ne leur était pas favorable ? « Pour le moment, nous n’avons pas d’autres solutions. Les salariés ne peuvent pas se permettre d’aller faire du porte-à-porte auprès de toutes les librairies. Si la situation stagne, nous enregistrerons une baisse de vente des livres, c’est évident ».

Au-delà de l’impact économique, c’est aussi une question de cohérence. Sans la reprise de contrat par la dernière structure de diffusion bretonne, une part de leur identité serait fragilisée. Leur ancrage, 100 % breton et pleinement assumé, s’exprime aussi à travers la manière dont leurs livres sont diffusés. Comme eux, beaucoup de maisons s’interrogent aujourd’hui sur leur avenir. « Nous espérons que des solutions seront trouvées pour chacune de ces maisons », écrit l'AMED dans un communiqué.

Coop Breizh, la fin d’un demi-siècle d’histoire

Pour rappel, Coop Breizh a été liquidée par le tribunal de Brest le 17 juin dernier, avec une cessation immédiate d’activité. Treize salariés ont perdu leur emploi et les portes du siège de Spézet, comme celles de la librairie de Lorient, se sont fermées.

Créée en 1957 sous le nom de Coopérative Breiz, l’entreprise s’était donné pour mission de promouvoir la culture bretonne. Dans les années 1980, elle adoptait la devise E kalon sevenadur Breizh (« Au cœur de la culture bretonne »), et a progressivement diversifié ses activités : édition, distribution, production musicale, diffusion, jusqu’à l’ouverture d’une librairie à Lorient en 1997.

Nous avons tenté de joindre les éditions du Palémon pour quelques précisions, sans succès pour l’instant.

Crédits image : Le siège de Diffusion Breizh à Spézet (Kergourlay, CC BY-SA 4.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com