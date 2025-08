Lena Situations, tome 2 se lance sans éditeur pour Encore mieux

Une immersion. Léna Mahfouf raconte s’être isolée pendant plusieurs semaines, dont un mois complet à Los Angeles. Loin du tumulte, dans le silence, elle a trouvé l’inspiration. Le récit mêle probablement introspection, exercices de développement personnel et fragments de son expérience entre vlogs, voyages et vie personnelle.

Un calendrier clair. Le livre sera disponible en librairie en octobre 2025, avec des précommandes ouvertes dès le 5 août. L’annonce a fait l’effet d’une éclaire dans l’univers éditorial. Et pour cause : avec son premier volume, Toujours plus, + = +, elle avait écoulé plus de 422.000 exemplaires (donnée : Edistat). Très attendu, l’ouvrage avait séduit un large lectorat.

Un choix éditorial audacieux

Cette fois Léna se tourne vers l’autoédition pour publier son projet, rompant avec la maison traditionnelle. Une décision qui traduit sans doute sa volonté d’affirmer une liberté créative renforcée.

Pour cette suite, le lectorat est déjà en alerte. Le titre « Encore mieux » évoque naturellement une progression, une évolution, comme si l’artiste avait envie de dépasser ses propres limites.

L’écriture s’annonce intime, efficace, peut‑être piquante et toujours politiquement consciente, puisqu’elle renvoie aussi à ceux qui avaient critiqué son succès, notamment Frédéric Beigbeder – une référence glissée avec ironie dans l’un de ses posts.

L’été littéraire s’emballe. L’annonce arrive juste avant le lancement de ses fameux vlogs d’août, rituels récurrents qui créent du lien avec sa communauté. Timing parfait pour marquer une rentrée littéraire originale, entre autopromotion subtile et véritable déclaration créative.

Et maintenant ? La curiosité est à son comble. Contenus inédits, tonalité renouvelée, portée introspective plus affirmée : les lecteurs se demanderont ce que cette nouvelle étape offre de plus que le premier essai.

En conclusion, Léna Situations entre dans un nouveau chapitre. Encore mieux promet d’être plus qu’un simple titre : un manifeste, un engagement, une œuvre à la hauteur des attentes. Octobre 2025 s’annonce inspirant, porteur de promesses.

Crédits photo : Lena Situations

