Une nouvelle gérance bénévole pour les éditions du Croquant

Créées au tournant des années 2000, dans le sillage de l’héritage intellectuel de Pierre Bourdieu et du mouvement coopératif, les éditions du Croquant tournent une nouvelle page de leur histoire. Ancrée dans le champ des sciences sociales, la maison a toujours revendiqué une ligne éditoriale « à l’interface des sciences sociales les plus exigeantes et du mouvement social et citoyen », selon leur propre définition.

Après dix ans de gérance bénévole, Louis Weber, ancien syndicaliste enseignant, cède aujourd’hui la place à Frédéric Lebaron, sociologue, professeur à l’École normale supérieure Paris-Saclay et lui-même écrivain publié au sein de la maison. L’annonce, rendue publique dans un communiqué, marque un moment charnière pour une structure qui, en deux décennies, a trouvé sa place dans un paysage éditorial dominé par de grands groupes.

« Les petits éditeurs sont un atout crucial »

Durant la décennie écoulée, Louis Weber a joué un rôle décisif. « Il a consolidé notre engagement dans les luttes sociales et politiques tout en renforçant notre assise dans le champ académique », souligne la maison. De nouvelles collections et revues ont ainsi vu le jour, malgré un contexte éditorial bouleversé : concentration accrue du secteur, montée du numérique, et débats sur la science ouverte.

À son tour, Frédéric Lebaron entend prolonger cette orientation. « Face à la montée des périls incarnée par l’émergence d’une extrême-droite éditoriale puissante (en France autour de Vincent Bolloré), face au désengagement de l’État néolibéral de toute politique publique ambitieuse en matière d’accès au savoir et au débat public éclairé, les petits éditeurs indépendants sont un atout particulièrement crucial et, en même temps, fragile. Les éditions du Croquant, avec beaucoup d’autres, entendent participer à la résistance collective face au pire, qui n’est pas inévitable », affirme-t-il.

Crédits image : Logo de la maison, © éditions du Croquant

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com