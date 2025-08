Quand le marché se fige, seuls les best-sellers survivent

Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier prouvent qu'elles ont encore beaucoup de réserve avant d'être délogées des premières places du top. La Femme de ménage (J'ai lu) est 1e avec 36.856 ventes, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu) est juste derrière avec 29.503 ventes. Bien blottis contre leurs aînés, La Femme de ménage se marie (City) et La Psy (J'ai lu), les deux petits derniers en poche, sont respectivement 3e et 4e avec 29.396 et 29.261 ventes.

Loin de cette profonde tanière, Virginie Grimaldi est installée en 5e place avec 13.381 exemplaires écoulés pour Plus grand que le ciel (Le livre de poche). Elle est accompagnée de Jean-Baptiste Andrea qui ne lâche pas son Goncourt 2023, Veiller sur elle (Iconoclaste), qui se vend 10.533 nouvelles fois cette semaine.

David Foenkinos essaye de se faire une petite place. Il est 7e avec 9459 ventes pour La Vie heureuse (Folio). Et se fait bousculer par l'arrière par un marmot issu de la dernière portée de Freida McFadden — encore elle : La Femme de ménage voit tout (City), 8839 ventes.

Sans oublier ce renard de Raphaël Quenard, qui vient grappiller quelques vivres pour se préparer la fin de l'été : il est 9e avec 8485 nouveaux lecteurs pour Clamser à Tataouine (Flammarion).

Être un prédateur ou être une proie

Enfin, la chouchoute de la rentrée dernière, Adèle Yon et son Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-Sol), occupe une jolie 10e place (8315 ventes) qui fait d'elle, près d'un an plus tard, la seule rescapée des innombrables sorties de la fin d'été 2024.

Si on observe peu de changements dans les titres qui se vendent le mieux, le reste du classement évolue de manière plutôt classique, avec 30 nouvelles entrées cette fois-ci. Les grands perdants de cette course à la survie sont, logiquement, les cahiers de vacances. Alors que la période estivale est déjà bien entamée, la plupart de leurs proies sont déjà parties migrer au bord de l'eau. Ils figurent tous dans la liste des plus remarquables dégringolades de la semaine.

À part cela, pas de difficultés particulières en cette 30e semaine de l'année 2025. Côté volume de ventes, on observe une augmentation d'un petit pour cent par rapport à la semaine dernière, et une complète stabilité en comparaison à l'année 2024. C'est relativement la même chose au niveau du chiffre d'affaires, avec +2 % par rapport à la semaine 29 et +1 % par rapport à l'an dernier.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits image : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com