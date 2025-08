Mort d’Allan Ahlberg, auteur jeunesse incontournable au Royaume-Uni

Il a sans doute inventé les récits qui lui ont manqué. Né en 1938, Allan Ahlberg n’a pas eu une enfance rêvée. Adopté par une famille ouvrière d’Oldbury, dans les Midlands, il racontait à The Guardian en 2006 : « Mes parents m’ont sauvé d’un orphelinat et je leur dois beaucoup, mais l’enfance fut rude : gifles, pas de livres, peu de dialogue. »

Après le lycée, il se dirige vers le service militaire, loin de l’univers de l’édition jeunesse. Il a ensuite enchaîné les petits boulots : facteur, aide-plombier, et même fossoyeur. Il prend un autre chemin, quelques années plus tard, lorsqu’il rencontre le responsable des parcs et cimetières d’Oldbury.

L’homme, en découvrant ses diplômes, l’encourage à devenir instituteur. « Je n’étais pas convaincu », confiait-il en 2011, toujours auprès du journal britannique. « J’étais timide, incapable même d’acheter un billet de bus. Mais il m’a poussé à mettre un costume, me raser, et visiter quelques écoles. Juste pour sentir l’ambiance. »

Deux coups de foudre

Et le coup de foudre a été immédiat. À la fois pour le métier, et pour sa femme, Janet Hall, qu’il rencontre lors d’une formation. Le couple déménage près de Leicester, où chacun poursuit ses activités. Et c’est là que tout bascule.

Un jour, sa compagne lui suggère d’écrire un récit. Quelques années plus tard, il confiera : « C’est comme si elle avait tourné une clé dans mon dos. » Dès lors, l’élan est donné. Ensemble, ils publient en 1976 The Old Joke Book [Le vieux livre de blagues, en français].

Un an plus tard, le duo se lance véritablement dans l’imaginaire. Allan invente l’histoire de Thomas Tull, un enfant qui rapetisse à vue d’œil, tandis que Burglar Bill met en scène un cambrioleur qui mange des fish and chips « chapardés » et s’en va, sac au dos, voler son prochain butin.

Six millions de lecteurs, un succès

Leur consécration arrive en 1978 avec Each Peach Pear Plum. Ce livre entraîne les jeunes lecteurs dans une partie de cache-cache où défilent Tom Pouce, Cendrillon, et bien d’autres personnages hauts en couleur. L’année suivante, Janet Hall est couronnée de la médaille Kate Greenaway, la plus haute distinction pour une illustratrice.

Leur fille Jessica deviendra elle-même une source d’inspiration. Son goût pour la lecture des prospectus donnera naissance à The Baby’s Catalogue. Son attrait pour le courrier conduira à The Jolly Postman [Le joyeux facteur, en français], récit où les héros de contes reçoivent de vraies lettres glissées dans des enveloppes par le facteur. Ce projet nécessite cinq années de conception, et séduit plus de six millions de lecteurs.

En France, l’ouvrage est traduit aux éditions Albin Michel, adapté par Claude Lauriot-Prévost sous le titre Le gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres. D’autres de leurs livres ont traversé les frontières, à l’image de Les Bizardos, également traduit par Claude Lauriot-Prévost aux éditions Gallimard Jeunesse, ou encore Le Livre De Tous Les Écoliers, traduit par Hannah Ash, toujours chez Gallimard Jeunesse.

Le décès de Janet, une bascule

Mais l’aventure littéraire s’arrête brutalement lorsque Janet, alors âgée de 50 ans, développe un cancer du sein. Elle n’y survit pas, et meurt en 1994. Son époux lui consacre un livre-hommage, The Bridge [Le pont, en français], dont il dira qu’il l’a aidé à faire son deuil.

La vie ne s’est pas arrêtée là pour l’auteur, qui rencontre un nouvel éditeur et fait la connaissance de Vanessa Clarke, sa seconde épouse. Les collaborations se sont alors multipliées : avec Bruce Ingman pour The Runaway Dinner et The Pencil, avec Raymond Briggs pour The Adventures of Bert. En 2004, il inaugura avec sa fille Jessica Half a Pig, avant de signer ensemble The Bucket, le récit de son enfance.

En France, ses productions les plus célèbrent restent celles qui ont été créées avec sa première femme, Janet Hall. Mais d’autres histoires sont traduites dans l’Hexagone, comme Bébé à bord !, cocréé avec Emma Chichester Clark, traduit en français par Marie Ollier aux éditions Gallimard Jeunesse, ou Les Bizardos rêvent de dinosaures, illustré par André Amstutz, traduit par Hélène Diane aux éditions Gallimard Jeunesse.

Jusqu’à la fin, les livres

150 livres plus tard, l’auteur s’est éteint à l’âge de 87 ans, confirme son éditeur Penguin Random House. Francesca Dow, directrice de la littérature jeunesse de la maison, a déclaré : « Allan fut l’un des auteurs les plus extraordinaires avec lesquels j’ai eu le privilège et le bonheur de travailler. Ses ouvrages remarquables — dont beaucoup réalisés avec sa défunte épouse Janet, illustratrice au talent immense — ont été qualifiés de “petits chefs-d’œuvre” », rapporte Euronews.

Elle ajoute : « Ses créations comptent parmi les plus belles, de véritables classiques que les enfants et leurs familles chériront encore longtemps. Cher Allan, tu vas cruellement nous manquer. » Jusqu’à la fin de sa vie, Allan Ahlberg a continué d’écrire presque quotidiennement au fond de son jardin.

Crédits image : Couverture de Le gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres (trad. Claude Lauriot-Prévost, Albin Michel)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com