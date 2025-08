Paris : La Mouette Rieuse en redressement judiciaire malgré “un résultat positif

« Librairie mais pas que », selon les propres mots de l'enseigne sur les réseaux sociaux, La Mouette Rieuse se définit comme un « concept-store culturel », qui allie livres, gourmandises et boissons, grâce à une partie café et petite restauration.

Située au sein du Marais, au 17 bis rue Pavée, dans le 4e arrondissement de Paris, l'enseigne a été inaugurée en 2017 par Yannick Burtin, également à l'origine de deux autres commerces parisiens, Le Merle moqueur et Le Gai Rossignol. « L'idée de La Mouette rieuse était de s'inscrire dans une histoire qui est déjà longue, puisque ce lieu était déjà une librairie Mona Lisait depuis les années 90. La librairie a fermé en 2013, et avec mes associés nous avons repris ce site et engagé sa rénovation », nous expliquait à l'époque le gérant.

Le vol des librairies Le Gai Rossignol et La Mouette Rieuse a toutefois été assez tumultueux : « Yannick Burtin, qui avait initié le projet, a été débarqué par l’actionnariat, et j'ai été mandaté pour reprendre la gestion générale de la société [Les Oiseaux Livres, qui ne comprend pas Le Merle moqueur, NdR] et remettre à l'équilibre les établissements », nous indique Louis Voelckel.

« Il a malheureusement fallu se séparer du Gai Rossignol [fermé en 2019, NdR] afin de se concentrer sur la rentabilité de La Mouette Rieuse », poursuit-il. Survient alors la pandémie de Covid-19, qui ne profitera pas à la rentabilité de la librairie, contrairement à d'autres commerces du secteur du livre. Selon Louis Voelckel, ces nouvelles difficultés s'expliquent alors par l'absence de site internet, l'ouverture récente de la librairie ou encore un bailleur « qui n'a pas trop joué le jeu ».

Retrouver l'équilibre

Avec l'équipe de libraires, Louis Voelckel s'attelle alors à « redresser la barre » et assure que l'exercice le plus récent, clôturé le 30 juin 2025, est « le troisième à l'équilibre », avec un EBITDA [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, NdR] « positif ». Les dettes de la structure restent toutefois très importantes, établies à 2,4 millions € en juin 2023.

« J'ai entrepris de négocier le passif avec les créanciers », nous explique le gérant, « une procédure qui me permettrait potentiellement d'étaler les créances ». Néanmoins, cette phase de négociation aurait nécessité un placement en redressement judiciaire, « assez pénalisant pour la société, qui a retrouvé un nouveau souffle ».

Une période de surveillance de 4 à 6 mois s'ouvre en conséquence, qui pourra aboutir à une clôture du plan de recouvrement des créances, grâce à un accord avec les créanciers, ou à un nouvel étalement de ce même plan.

Louis Voelckel assure que l'enseigne dispose d'un « réel potentiel », encore plus après la piétonnisation de la rue Pavée : « Nous nous en sortons bien par rapport à d'autres collègues, pour lesquels le contexte n'est pas des plus évidents », souligne-t-il. Il déplore par ailleurs un certain manque de soutien des distributeurs, qui « ont demandé des garanties à hauteurs de nos encours », ce qui aurait limité les possibilités en matière de trésorerie. « Cette année, j’aurais pu rembourser les créances, mais cela aurait placé la librairie en difficulté de trésorerie. »

Le café attenant à la librairie, lié à la filiale Picorer, affichait un résultat net faible, mais positif, en 2024 et permet, selon le gérant, « d’atteindre un équilibre non négligeable sur l’activité », aux côtés de la vente d'articles de papeterie et des jeux éducatifs, particulièrement prisés au sein d'un commerce à la « forte saisonnalité touristique ».

La Mouette Rieuse réunit aujourd'hui 9 libraires, dont Louis Voelckel, tandis que le café compte 5 salariés.

Photographie : La Mouette Rieuse, située au 17 bis rue Pavée, dans le 4e arrondissement de Paris (via Google Street View)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com