Réédition de Celui de nous deux qui part le premier : un homme trop sensible pour son milieu

Bonne nouvelle pour ce roman dont l’écriture s’est effectuée en prenant l’identité d’un personnage à l’opposé de ce que je suis : un fils de notables habitant une ville au bord d’un fleuve, perdu dans ses désirs et paresseux de cœur.

Il a repris l’étude notariale de ses parents, baptisée « l’étuve » tant il s’est senti étouffé durant son enfance, il est marié, il a un enfant, et il s’ennuie. Il ne quitte pas sa femme par lâcheté, mais par paresse. Il a eu dans sa jeunesse, une Belle histoire et une Inavouable.

Un soir en rentrant de l’école avec son fils, sa route croise celle de Belle Histoire, il en est sûr : c’est avec elle qu’il aurait dû vivre. Il va tout faire pour la reconquérir et les souvenirs d’Inavouable vont remonter à la surface.

Coincé entre une identité bourgeoise dans laquelle tout est codifié et où rien ne peut être caché puisque tout le monde dans ce milieu s’observe ; et une nature solitaire, introvertie, Belle histoire et Inavouable ont été ses seules bouffées d’oxygène.

À l’âge où les désirs se confondent, où la sensibilité est à fleur de peau, il va connaître des émois contraires et complémentaires : Belle histoire qu’il considère comme la plus belle fille du lycée et Inavouable, garçon avec qui il partage des caresses dans le local technique du tennis club.

Comment vit-on quand on n’a jamais eu l’habitude d’être aimé, avec des parents distants obsédés par la réussite sociale, n’ayant eu aucune marque d’affection ? La solitude d’un enfant unique se réjouit des nouveautés hors de son milieu habituel et hors des sentiers battus même s’il ne souhaite pas accoler un mot de sa relation avec Inavouable, ne pas se laisser enfermer dans une identité qui n’est pas sienne, lui, il aime et désire Belle Histoire.

Une écriture sans dialogue, sans nom ni prénom, les personnages sont nommés par les adjectifs qui les distinguent, une plongée dans la tête et le cœur d’un homme qui avance dans sa vie en reproduisant un schéma sans bonheur. Le bonheur d’ailleurs existe-t-il dans ce milieu ? Personne n’en parle, personne ne l’évoque, on apprend à serrer les dents déjà très jeunes.

Il a fallu non inventer une vie, mais une atmosphère inconnue pour moi, me mettre à la place, sans jugement, d’un éternel adolescent perdu dans un costume trop grand pour lui. Une immersion passionnante.

Belle surprise pour ce roman, gratifié d’une nouvelle couverture, colorée, attrayante, nouveau format également, une récompense qui fait plaisir. La durée vie d’un roman noyé dans la masse, est fragile et courte, alors remettre en avant ce roman qui a du succès dans les salons, est une reconnaissance de mon éditeur.

Nouvelle couverture du roman

Cette réédition est également un pari, alors gageons qu’il aura une prolongation de vie, un sursis probatoire positif et qu’il donnera des clefs pour comprendre Celui de nous deux qui part le premier, un autre celui que nous-mêmes, car se poser des questions essentielles touche chacun d’entre nous.

Retrouver ce questionnement à chaque fin de chapitre, leitmotiv ou refrain d’un chant nostalgique qui explore les nuances des vies. À vous de trouver une teinte commune avec ce Je qui est universel.

Un grand merci aux Editions Vibration pour cette bonne nouvelle estivale !

Crédits image : © Christian Dorsan

