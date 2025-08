De Peaky Blinders à Bond : Steven Knight planche sur le prochain 007

Le rachat de MGM par Amazon en 2021, pour 8,5 milliards de dollars, permettait au géant de la vente en ligne de s'inviter plus fermement au sein de l'industrie cinématographique. La multinationale mettait par ailleurs la main sur plusieurs licences, dont celle autour du personnage imaginé par Ian Fleming en 1953 dans Casino Royale.

Cependant, un obstacle s'était rapidement profilé à l'horizon : les propriétaires des droits d'adaptation, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, désignés par le célèbre producteur Albert Broccoli, n'étaient pas ravis de travailler avec Amazon. La première avait même laissé entendre, auprès d'oreilles indiscrètes, qu'elle considérait les cadres de la firme d’« imbéciles finis ».

Depuis Mourir peut attendre, sorti en 2021, Bond patientait donc lui aussi, avant la prochaine mission. Le seul projet inédit estampillé 007 à avoir vu le jour reste l’émission de téléréalité 007 : En route pour le million, lancée en novembre 2023 et diffusée par Amazon Prime Vidéo.

En février 2025, tout a changé : la multinationale annonce détenir le « contrôle créatif » total sur la franchise, après un accord — vraisemblablement financier — avec la famille Broccoli. Il faut désormais rattraper le temps perdu : quelques mois plus tard, le réalisateur québécois Denis Villeneuve est annoncé à la réalisation d'un nouvel opus, encore sans titre.

Du crime aux services secrets

Deadline affirme désormais que le scénariste et producteur Steven Knight est monté à bord du projet, pour en rédiger le scénario, après une rencontre réussie avec le futur réalisateur du long-métrage.

Dans son CV, Steven Knight peut revendiquer la création de la série Peaky Blinders (2013-2022), qui, en 6 saisons, a raconté l'histoire de la famille Shelby et du gang des Peaky Blinders, actif à Birmingham au début du XXe siècle. Diffusée par la BBC au Royaume-Uni et pour la première fois par Arte en France, la série a rencontré un très large succès, et un long-métrage prolongeant la série est attendu sur Netflix, écrit par Knight également.

Le scénariste britannique a aussi signé Les Promesses de l'ombre (2007), réalisé par David Cronenberg, Le Prodige (2014) d'Edward Zwick, Alliés (2016) de Robert Zemeckis, ou encore Millénium : Ce qui ne me tue pas (2018) de Fede Alvarez, d'après le livre de David Lagercrantz.

Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs romans, dont Out of the Blue et The Last Words of Will Wolfkin, tous inédits en français.

Pour l'instant, la prochaine aventure de Bond, James Bond, n'a pas de date de sortie. Quant au nouveau visage de l'agent secret, les rumeurs vont bon train, évoquant notamment Tom Holland, Harris Dickinson ou encore Jacob Elordi.

Par Antoine Oury

