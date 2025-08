Adieu Gallimard : une nouvelle vie indépendante pour Joëlle Losfeld

Annonces éclatantes, plume affûtée, décor limpide : Léna Situations signe un retour littéraire prometteur. Après son premier succès « Toujours plus, + = + » publié en 2020 chez Robert Laffont, l’influenceuse devenue écrivaine dévoile le titre de son deuxième ouvrage : Encore mieux. Une confirmation faite sur Instagram avec ce message triomphal : « Summer can start now, the book is done !!! »