Galal El-Behairy, poète en prison : l’ambassadeur d’Égypte à Washington interpellé

« Nous sommes profondément alarmés », écrivent les signataires. Le ton est grave. Galal El-Behairy, lauréat du prix PEN/Barbey Freedom to Write, a purgé une peine de trois ans en 2018 pour « diffusion de fausses nouvelles » — un verdict largement dénoncé à l’époque. Cette peine, il l’a terminée le 31 juillet 2021. Pourtant, depuis, rien n’a changé. Aucun jugement. Aucune date d’audience. Toujours le silence, épais et opaque, d’un système judiciaire qui étire sans fin la détention provisoire.

Derrière les murs du complexe de haute sécurité de Badr, le poète survit plus qu’il ne vit. Les témoignages rapportent des conditions de détention inhumaines : isolement prolongé, privation de soins médicaux, absence de matériel de lecture ou d’écriture. À cela s’ajoutent des grèves de la faim répétées. En 2023, acculé par le désespoir, El-Behairy aurait tenté de mettre fin à ses jours. Les mots sont rares sur sa situation. Son œuvre, elle aussi, réduite au silence.

« Un poète emprisonné pour ses écrits, c’est la créativité que l’on bâillonne et les droits humains que l’on piétine », rappelle la lettre avec force. À travers cette interpellation, les ONG demandent non seulement la libération immédiate du poète, mais aussi, à défaut, qu’il puisse accéder à des soins appropriés, retrouver ses droits de lecture et d’écriture, et recevoir des visites régulières de sa famille et de ses avocats.

La pression diplomatique s’exerce désormais dans les couloirs feutrés de Washington. « Nous savons que l’Égypte attache de l’importance aux droits humains, notamment parce que son image à l’international influe sur l’aide étrangère », souligne le courrier. Manière élégante de rappeler les enjeux politiques sous-jacents.

Au cœur de cette mobilisation, la conviction que la liberté d’expression reste un pilier fondamental de toute société démocratique. Et que la poésie, même lorsqu’elle dérange, ne devrait jamais être passible de prison.

Galal El-Behairy, poète et parolier égyptien, est emprisonné depuis 2018 pour ses écrits jugés subversifs par les autorités. Il avait notamment publié un recueil intitulé The Finest Women on Earth, et écrit les paroles de la chanson « Balaha », interprétée par le chanteur Ramy Essam.

Ce morceau satirique, diffusé en pleine période de répression politique, critiquait ouvertement le pouvoir et le président Abdel Fattah al-Sissi. En réaction, El-Behairy a été arrêté et condamné à trois ans de prison pour « diffusion de fausses nouvelles » et « insulte aux institutions de l'État ».

Sa peine achevée en 2021, il aurait dû être libéré. Pourtant, il reste détenu sans nouveau procès, dans des conditions éprouvantes, victime d’une détention provisoire prolongée, souvent utilisée en Égypte pour faire taire les voix dissidentes. Sa situation symbolise la répression féroce qui frappe les artistes critiques du régime.

Crédits photo : Galal al-Behairy

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com