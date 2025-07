Traducteur : une profession de plus en plus précaire, alerte l’ATLF

Ils sont 357 à avoir répondu à l’appel de l’ATLF (Association des traducteurs littéraires de France) en mars 2025. Grâce à leurs réponses, l’association dresse un état des lieux précis de leurs conditions de travail.

« Ces nouvelles données ont permis de mettre en lumière l’aggravation d’un constat effectué grâce à l’enquête concernant la situation socio-économique des traductrices et traducteurs d’édition de 2020 : la profession est de plus en plus précaire », assurent-ils en introduction.

Une profession féminine

Une écrasante majorité de femmes exercent le métier : 78 % des traducteurs sont des traductrices. Et elles sont majoritairement situées en Île-de-France, à raison de 35 %, contre 18 % pour la population générale.

Mais, contre toute attente, cette nouvelle étude révèle que la profession, historiquement vieillissante, se rajeunit doucement. L’âge moyen est désormais de 48 ans, contre 53 ans en 2022. Mais la longévité dans la carrière reste marquée : 57 % des répondants traduisent depuis plus de dix ans, ce qui leur procurer un certain niveau d’expertise. Certains continuent même à traduire au-delà de la retraite, signe d’un engagement durable, mais surtout d’une nécessité économique.

Une expertise sous-rémunérée

Et pour cause, le niveau d’ancienneté et d’expertise n’impacte pas la rémunération. Le tarif brut moyen pour 1500 signes informatiques s’élève à 21,90 € — un chiffre inchangé depuis 2023. Cette stagnation est d’autant plus préoccupante que ce montant reste inférieur au tarif minimal de 23 € pour 1300 signes, fixé par le Centre national du livre (CNL) pour ouvrir droit à une aide publique à la traduction entre juin 2024 et juillet 2025. Autrement dit, même les minima recommandés ne sont pas atteints.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que la traduction littéraire exige un niveau d’expertise élevé, un sens de la langue et une culture approfondie. Pourtant, ces compétences sont peu valorisées financièrement. En parallèle, de nombreuses tâches périphériques (fiches de lecture, ateliers, interventions publiques) bien que chronophages et indispensables à la visibilité du métier, ne représentent que 4 % des revenus globaux.

Une santé mentale fragilisée par la précarité

L'étude constate également la dégradation de leurs droits sociaux. Les traducteurs prennent moins de congés que les salariés classiques, et leur santé mentale apparaît plus dégradée. L’isolement, l’absence de régulation horaire, et la pression constante des délais renforcent un sentiment de précarité.

Ces professionnels travaillent souvent sans planning défini, et dans une incertitude constante sur l’avenir de leurs projets. L’enquête met ainsi en lumière les conditions d’exercice instables et les répercussions très concrètes sur le bien-être personnel.

Des « zones grises » avec les éditeurs

L’analyse révèle aussi l’existence de « zones grises » dans les rapports avec les maisons d’édition. Les négociations contractuelles, souvent déséquilibrées, placent les traducteurs en position de vulnérabilité.

Certains renoncent à une rémunération juste, voire totale, pour des tests de traduction des fiches de lecture. Quant aux droits proportionnels sur les ventes, ils restent largement insuffisants.

L’épineuse question de l’intelligence artificielle

La place de l’intelligence artificielle (IA), qui secoue le milieu de la traduction, est également évoquée. Parmi les contrats intégrant une clause liée à l’IA, 73 % interdisent l’usage de logiciels de traduction automatique basés sur ces technologies.

En parallèle, 26 % comportent une clause dite « d’opt-out », par laquelle les traducteurs s’opposent explicitement à l’exploitation de leurs textes par des outils d’IA, notamment via le moissonnage ou la fouille de données.

L'ensemble de l'enquête est à retrouver en intégralité ci-dessous :

