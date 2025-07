Dans la maison du père

« Et soudain, quelque chose comme une force obscure et gaie me prend à revers et change mes rythmes. J’ôte mes chaussures, mes chaussettes blanches, et j’essaie de retrouver les mesures d’une autre musique, celles d’autres gestes scandés par un tambour et entre-vus quelques semaines auparavant dans une clairière retirée, à Rivière Froide, là-bas dans un faubourg de la ville. »

Haïti, les années 1940. Nous suivons Alice Bienaimé, depuis l’enfance jusqu’au bout de son adolescence. Cette petite fille bien élevée évolue sous le regard exigeant de son père et entre les bras tendres de sa mère. Elle pourrait être parfaite, si elle ne sentait pas vibrer en elles des chants d’autrefois, des rythmes endiablés et des mélodies envoûtantes… Un souffle de liberté se déverse en elle, inarrêtable.

Après le départ des Américains du sol haitien en août 1934, après l’agitation et la libération, un ordre différent s'établit. Pour autant, certaines croyances et certitudes restent les mêmes. Notamment le rôle des femmes. Comment supporter les contraintes qui accompagnent la vie d’une jeune fille de bonne famille ? Comment ne pas avoir envie de courir après la liberté ? Heureusement, Alice danse – et, ici, danser est une révolte puissante pour survivre.

Un roman court et intense, porté par une plume vive et élégante.