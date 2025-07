The Funny Thing About Love

« Au cours des cinq derniers jours, je suis devenue experte dans l’art d’ignorer Charlie Francombe. En fait, c’est en train de devenir l’un de mes principaux talents dans la vie. Mais jusque-là, je ne l’ignorais qu’en présence d’autres personnes. L’ignorer alors qu’on n’est que tous les deux se révèle beaucoup plus difficile. Surtout qu’il n’arrête pas d’ébouriffer ses cheveux blond-roux et de sourire avec ses deux fossettes. Et qu’il porte une chemise aux manches retroussées révélant des avant-bras qui, objectivement, sont plutôt agréables à regarder. »

Nell va enfin réaliser son rêve. À 21 ans, la voici qui décroche un stage d'écriture pour son émission de sketchs comiques préférée, Punching Up. Maintenant, elle le sait, elle doit faire ses preuves si elle veut réussir à se faire une place dans cette équipe. Le problème ? Se retrouver face à Charlie, le fils du producteur, qui se voit offrir ce même stage à la dernière minute. Il n’a pas eu à se battre pour être ici, avec elle. Alors, c’est décidé : Nell va tout donner pour se démarquer et gagner contre ce “népo baby” – même si elle le trouve terriblement charmant, et que c’en est d’autant plus exaspérant…

Fun, léger, ce roman offre une romance avec des protagonistes aussi attachants que imparfaits. Tom Ellen va même un peu plus loin, en touchant à divers thématiques : syndrome de l’imposteur et ambition, rivalité et camaraderie, ou encore les obstacles à surmonter pour se faire entendre, pour trouver sa voie.

Une lecture parfaite au bord de la piscine !

Traduit de l'anglais par Julie Lopez.