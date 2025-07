Ce qui se cache sous cette Peau d’ourse

Si tu veux connaître ma vie, c'est ça : 16 ans, moche et village de merde. Mais ça suffirait pas à tout comprendre, alors je développe un peu. Premier truc à savoir : je suis la seule meuf de mon âge à pas dire H24 que je m'arracherai d'ici après le bac. Les autres parlent de Toulouse, Barcelone, Paris. Moi non. Moi je bougerai pas. Et même si tous les jeunes se tirent, que les vieux meurent les uns après les autres et que je deviens la dernière habitante du village, je resterai là, aussi immobile que les rochers qui m'entourent.



Mont Perdu fait ce qu’elle peut pour survivre au lycée. Avec son corps qui prend trop de place, qui déborde de partout, avec une pilosité nichée dans des coins improbables, elle se sait différente. Si ce n’était que son apparence peu attrayante, peut-être que ça irait.

Le souci, c’est son attirance pour les filles. Elle doit être la seule lesbienne du coin, de quoi l’isoler d’autant plus. La solitude n’est, en soi, pas un problème pour elle. Les montagnes sont ses plus fidèles compagnes. Et, parfois, elle se réfugie auprès de Vieux-René, figure emblématique du village, le regard gris et du brouillard dans la tête.

Quelque chose – on ne peut imaginer quoi, exactement – s’apprête à bousculer le quotidien de cette jeune fille. Au milieu d’une nature vibrante, vivante, qui sait les mystères qui se cachent entre les arbres et sous la terre ?

Au moment d'enlever toute la peau de l'ours, des rires éclatent. Et tu sais ce qui les fait marrer comme ça ? C'est qu'un ours à qui on a enlevé sa fourrure, un ours dépecé et tout nu, ça ressemble à rien d'autre qu'à une femme à poil. Je te jure. Ils ont tous les deux les mêmes courbes, les mêmes rondeurs, aux mêmes endroits. C'est troublant et beau à la fois mais eux ça les fait juste rire, ces bâtards.



Mont Perdu est une figure bien complexe. À travers elle, de nombreux sujets très actuels sont explorés : le harcèlement scolaire, la découverte de soi, de son corps, de sa sexualité, mais aussi le désir d’émancipation, la place de la femme dans une société qui la bride, tout comme celle de la nature, oubliée.

Grégory Le Floch nous propose ici une lecture surprenante, déroutante, d’une force brute émouvante. À travers les yeux de cette narratrice, l’auteur nous dévoile toute la violence et la cruauté de l’Humanité : vis-à-vis de ses propres membres, tout comme de la nature – autant à travers la figure de l’ours, géant de poils et de griffe, qu’à travers la voix des montagnes, torturées et défigurées au fil des années.

Ici, pas question de faire les choses à moitié : la plume est acérée, entière, viscérale. Ça grogne, ça frappe, ça plonge jusque dans les entrailles de la Terre, entre les racines, pour faire émerger la possibilité d’un ailleurs.

Seul bémol : l’impression évidente d’avoir une protagoniste adolescente écrite par une personne qui ne comprend pas ou plus tout à fait comment fonctionne une adolescente. Le vocabulaire se veut « jeune », avec des formulations qui font tomber le « ne » de la négation, un flot très oralisé… Et si on comprend l’intention, l’effet n’est pas optimal. Les moments les plus forts demeurent ceux qui laissent justement plus de place à des élans de poésie.

Quelle lecture !

Par Valentine Costantini

