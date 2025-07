Mort de Michel Meyer, écrivain marqué par l’histoire allemande

Figure marquante des médias audiovisuels français depuis les années 1970, il a exercé en tant que correspondant en Allemagne pour France Inter, Antenne 2 ou L’Express durant plus de quinze ans, avant de diriger l'information à Radio France et à RFI. Il laisse également derrière lui une œuvre littéraire importante, nourrie par sa connaissance approfondie de l’histoire allemande contemporaine.

Né en 1942 à Schirmeck, dans le Bas-Rhin, Michel Meyer débute sa carrière au sein de l’ORTF, où il officie comme journaliste et rédacteur en chef. Très tôt, il est envoyé en poste comme délégué permanent pour la République fédérale d’Allemagne (RFA), la République démocratique allemande (RDA), la Pologne et le Danemark. Son expertise de l’Allemagne devient rapidement une signature, et il couvre pendant plus de quinze ans les évolutions politiques du pays depuis Bonn, en tant que correspondant de Radio France et L’Express.

En 1986, il participe à la fondation de la radio franceinfo, dont il façonne la ligne éditoriale, avant de prendre la tête de l’information de Radio France et de ses antennes, notamment Radio France Internationale (RFI).

En 2003, il est nommé directeur du réseau France Bleu. Son parcours se prolonge ensuite dans le conseil en stratégie internationale, à destination des entreprises et institutions, en particulier sur les questions liées à l’Allemagne, la Russie et l’Europe de l’Est.

Auteur prolifique, Michel Meyer a consacré plusieurs ouvrages à l’histoire et à la culture allemande, parmi lesquels Les Allemands sans miracle (1983), L’Histoire secrète de la chute du mur de Berlin (2009), Le Roman de l’Allemagne (2013) ou encore Dictionnaire amoureux de l’Allemagne (Plon, 2019). Il a également marqué le débat sur les médias français avec Le Livre noir de la télévision (2006), dans lequel il critique les dérives du paysage audiovisuel.

Réalisateur de documentaires pour la télévision, tels que L’Argent du mur (1983) et Les dernières heures du mur de Berlin (2009), il a constamment articulé sa double casquette de journaliste et d’écrivain autour d’un même fil rouge : décrypter les grands bouleversements de l’Europe contemporaine.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com