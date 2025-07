L'autrice María José Suárez Sarrazin en résidence à la Villa Marmottan

Transformée depuis 2020 en « Villa des arts » à l’initiative de Laurent Petitgirard et d’Adrien Goetz, la Villa Marmottan se distingue par sa vocation : offrir un espace de création à des artistes en lien avec les enjeux narratifs et esthétiques du XIXe siècle, au sein d’un lieu chargé d’histoire. Pour cette troisième saison, la bande dessinée y trouve toute sa place grâce à la résidence de María José Suárez Sarrazin, artiste visuelle hispano-chilienne formée à Angoulême, Madrid et Santiago.

Les résidents, choisis par des jurys composés de membres des sections concernées de l’Académie des beaux-arts, bénéficieront d’un appartement-atelier mis à disposition du 5 septembre 2025 au 30 juin 2026, d’une bourse de vie mensuelle de 1500 € bruts ainsi que d’une aide à la production.

Couvertude de la bande dessinée Les sentiers des oiseaux,

de Maria José Suarez Sarrazin

Avec son projet Le Futur est un pays étranger, elle articule recherche et création autour des thématiques du voyage, de la mémoire et de notre rapport au vivant. Dans un langage graphique personnel, elle interroge les modes de narration dessinée et leurs capacités à restituer l’expérience sensible du monde. Sa présence marque une ouverture assumée de la Villa à la littérature dessinée et à ses formes hybrides.

Regards croisés sur les écritures du XIXe siècle

En parallèle, deux chercheurs en littérature poursuivront leurs travaux grâce à des bourses de l’Académie, sans être en résidence à la Villa.

Ian Byrd, doctorant franco-canadien, analyse dans sa thèse les formes d’ironie intérieure dans les journaux intimes et récits à la première personne du début du XIXe siècle, de Chateaubriand à Custine. Son approche, littéraire et introspective, éclaire les tensions entre subjectivité et représentation dans une période marquée par les bouleversements sociaux.

Aditi Gupta, doctorante à Oxford, étudie quant à elle la réception européenne des Mémoires sur l’Indoustan de Jean-Baptiste Gentil, figure emblématique des échanges culturels entre la France et l’Inde au XVIIIe siècle. Son travail révèle les enjeux littéraires et politiques de ces récits dans l’espace colonial postérieur.

Intérieur du lieu de résidence, Léa Guintrand, 2024

Un espace singulier, entre patrimoine et création

Si les autres résidents (le compositeur brésilien Guilherme de Almeida et le peintre français Enzo Meglio) investissent également la Villa Marmottan, leur travail s’oriente davantage vers les arts plastiques et musicaux.

L’ensemble du programme reflète néanmoins une volonté commune : explorer les formes du récit à travers le prisme de la création contemporaine, dans un lieu où s’articulent archives, mémoire artistique et hospitalité intellectuelle. La littérature, sous ses formes textuelles ou visuelles, y trouve un terrain d’accueil fécond, ancré dans l’histoire mais ouvert sur les imaginaires d’aujourd’hui.

Crédits photo : Celette, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com