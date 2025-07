Un an après son lancement, quel bilan pour le Plan culture et ruralité ?

À l'occasion d'un déplacement à Millau, dans l'Aveyron, ce mardi 29 juillet, la ministre de la Culture Rachida Dati a dressé un premier bilan de son « Plan culture et ruralité », un an après sa mise en place. Pour rappel, ce dispositif devait « changer notre regard sur la vie culturelle en milieu rural, soutenir ses acteurs et ses lieux et créer un dialogue nouveau entre les formes culturelles urbaines et rurales ».

Il déroulait alors 23 mesures, réunies sous quatre axes différents : valoriser l'existant ; soutenir, y compris financièrement ; faciliter la mobilité des œuvres, artistes et publics ; et enfin accompagner les porteurs de projets.

« [M]on ambition n’a pas varié »

Depuis une ferme rattachée à la filière de la ganterie de Millau, Rachida Dati s'est, sans surprise, félicitée des premiers mois de son « Plan culture et ruralité », une de ses principales actions depuis son arrivée rue de Valois.

« Le Plan culture et ruralité fête aujourd’hui sa première année d’existence. Et un an après, mon ambition n’a pas varié : il s’agit toujours de placer les habitants au cœur de l’action culturelle », a assuré la ministre de la Culture. « Cette priorité s’est traduite par des moyens renforcés, avec 100 millions supplémentaires sur trois ans. 60 millions d’euros y ont déjà été consacrés en 2024 et 2025. »

À LIRE - Rachida Dati et Carlos Ghosn bientôt jugés à Paris

À ses yeux, « les résultats sont là », indique-t-elle en citant notamment 133 initiatives locales festives soutenues dans 252 villages et communautés de communes, 163 nouvelles résidences d’artistes dans des départements ruraux ou encore les signatures de contrats départementaux lecture, portés par les directions régionales des affaires culturelles et les départements afin de renforcer l'action des bibliothèques départementales, dans 38 des 56 départements ruraux. D'après les données du ministère, 1 million € aurait été mobilisé dans le cadre de ces contrats.

Ce contrat départemental lecture permettra pendant les trois prochaines années de poursuivre l’offre de formation et le renforcement de la professionnalisation des équipes des bibliothèques-partenaires, à travers notamment des plans de formation spécifiques. Il prévoit aussi des actions en faveur des publics en situation de handicap et de la jeunesse (résidences de journalistes dans des bibliothèques, en partenariat avec des collèges). – « Plan culture et ruralité », Ministère de la Culture, 11 juillet 2025

La ministre assure avoir demandé « à nos musées nationaux d’accélérer le prêt d’œuvres dans les musées territoriaux », afin d'accélérer la diffusion des œuvres, et promet, dans les mois qui viennent, le déploiement d'artothèques sur l’ensemble du territoire, « pour renforcer encore cet accès de proximité aux œuvres et à la création ».

Librairies, musées et Pass Culture

Parmi les autres actions mises en avant par le ministère de la Culture, citons l'aide apportée à la librairie La Kazabul, en Martinique, pour la création d'une librairie itinérante, afin de « proposer des rencontres d’auteurs et des animations qui touchent les habitants des communes éloignées de Fort-de-France ». Le plan prévoyait aussi un doublement du soutien apporté par les DRAC aux projets d’action culturelle des libraires ruraux, pour l'organisation d'événements et animations, mais aussi « l’enrichissement de leurs assortiments ».

Autre champ soutenu par le plan du ministère de la Culture, le patrimoine culturel immatériel bénéficie désormais d'un agenda national et d'un site dédié, sur lequel se retrouvent plusieurs pratiques artistiques liées au livre et à l'écriture.

363 musées de France sont implantés en ruralité, précise la rue de Valois, qui annonce un guide national, Musées de France — Itinéraires en territoire rural, accessible à cette adresse et bientôt en version imprimée.

Du côté des opérateurs du ministère, relevons l'implication du Centre des monuments nationaux (CMN), qui a mis en œuvre des résidences de philosophes (Aigues-Mortes et Carcassonne) et d’auteurs (Talcy, Mont-Saint-Michel, Nohant, Carcassonne) pour révéler le patrimoine local et le faire redécouvrir.

À LIRE - En Bretagne, Rachida Dati défend “un nouveau pacte culturel”

Enfin, le Pass Culture, malmené mais pas tout à fait enterré, fait l'objet d'une expérimentation dans la région Grand Est, où sa fonction de géolocalisation de l'offre culturelle est accessible à tous, et pas seulement aux jeunes bénéficiaires du crédit. En fonction des résultats, le « Pass Culture ouvert à tous » pourrait être généralisé à l’ensemble du territoire en 2026.

Des collectivités en difficulté

Ce premier bilan du Plan culture et ruralité survient dans un contexte particulièrement compliqué par les finances des collectivités, principales financeuses des acteurs culturels. Selon les données réunies par l'Observatoire des politiques culturelles, via sa « cartocrise », près de 50 % des régions, départements, communes et métropoles ont baissé leur budget consacré à la culture entre 2024 et 2025. Seuls 22 % des collectivités l'ont augmenté.

L'année prochaine ne devrait pas inverser la tendance, après les annonces du gouvernement de François Bayrou, qui vise 43,8 milliards € d'économies en 2026, dont 5,3 milliards € de la part des collectivités territoriales. Une ponction directe sur leurs recettes fiscales serait aussi au programme, réduisant un peu plus leur marge de manœuvre.

Le document complet du ministère de la Culture est accessible ci-dessous.

Photographie : Campagne-sur-Arize, dans l'Ariège (illustration, Mariano Mantel, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com