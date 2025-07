J’ai tenu tant que j’ai pu” : à Nîmes, Book’in ferme après 31 ans d’activité

C’est avec émotion que Jean-François Chou, 53 ans, annonce la fin de son aventure littéraire. En 1994, il posait ses cartons de livres au 17 boulevard Amiral Courbet à Nîmes. Trente et une années plus tard, il s’apprête à refermer définitivement les portes de Book’in. « Et pourtant, j’adore mon boulot, mon magasin. Ce n’est pas un choix, mais une nécessité : je dois arrêter l’aventure », confie-t-il à ActuaLitté.

Comme beaucoup de libraires, celui qu’on surnomme « Jeff » avait espéré un sursaut après le Covid. Il a eu lieu — mais il n’a pas duré. « Après le Covid, les ventes ont un peu redémarré, mais ça a été assez rapide. Depuis à peu près 2022, 2023, et depuis 2024, ça a beaucoup chuté. » En deux ans, son chiffre d’affaires a diminué 50 %.

« Les gens viennent, mais n’achètent pas »

La boutique, située à 300 mètres des arènes, lieu très populaire de la ville, ne voit plus passer autant de monde. « La ville s’appauvrit. On le sent. » À cela s’ajoutent les hausses de charges, une clientèle de centre-ville qui se raréfie, la concurrence des zones commerciales périphériques… et même les boîtes à livres, qui grignotent encore un peu de la fréquentation.

Le paradoxe est cruel : les clients continuent d’aimer l’endroit. Ils flânent, fouillent, échangent quelques mots, mais repartent souvent les mains vides. « Les gens me disent qu’ils adorent la boutique… mais ils n’achètent pas », regrette-t-il.

L’occasion prospère… en ligne

Book’in proposait pourtant un large éventail de romans contemporains, d’ouvrages jeunesse, de disques vinyles... Mais rien n’y a fait. « Les lecteurs cherchent toujours de l’occasion, mais sur internet », déplore le libraire.

Une étude de la Sofia révélait qu’en 2022, un livre sur cinq acheté en France était d’occasion, mais 60 % de ces ventes se font effectivement entre particuliers sur Internet, via des plateformes comme Leboncoin ou Vinted. Contre à peine 6 % en librairie spécialisée.

Jean-François résume, amer : « Je ne peux pas rivaliser. Moi, j’achète plus cher, donc je revends plus cher. » Cette nouvelle concurrence est d’autant plus injuste qu’elle échappe aux contraintes du commerce physique : loyers, fiscalité, gestion du stock. « J’ai tenu tant que j’ai pu. Mais là, je ne peux même plus payer mes charges. Pour la première fois en 31 ans, je ne peux plus me verser de salaire. Je ne veux pas me mettre dans le rouge. Alors j’arrête. »

Quel avenir pour son propriétaire ?

Depuis qu’il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, de nombreux clients passent à la boutique. « Il y en a que j’ai vus grandir. Tous les jours, on me demande pourquoi je dois fermer. Certains tristes, d’autres comprennent. »

À LIRE – Livre d’occasion : vers une rémunération des auteurs après la revente

D’ici octobre, tout doit disparaître. 30.000 livres, CD et vinyles sont soldés à -50 %. Et la suite ? À 53 ans, Jean-François Chou entame un nouveau chapitre de sa vie professionnelle : « Je vais chercher dans la vente », nous confie-t-il, avec l’espoir de continuer à travailler auprès des livres, en librairie.

Crédits image : Devanture du magasin © Jean-François Chou

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com