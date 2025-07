Un an de prison ferme pour avoir brûlé un Coran devant une mosquée

Le prévenu, souffrant de schizophrénie paranoïde et déjà sous curatelle renforcée, a reconnu les faits, niant toutefois toute intention islamophobe. La peine est assortie d’une interdiction de paraître pendant deux ans dans la commune. Cette condamnation intervient dans un climat de recrudescence des actes antimusulmans en France, en hausse de 75 % au cours des cinq premiers mois de 2025.

Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 juin, aux alentours de 3h45, un homme s’est introduit dans la mosquée Errahma de Villeurbanne avant la première prière, s’est emparé d’un Coran et l’a incendié à l’extérieur de l’édifice. Un témoin est intervenu pour éteindre les flammes et a prévenu les responsables du lieu de culte le lendemain. Ces derniers ont porté plainte et transmis les images de vidéosurveillance aux enquêteurs, permettant l’interpellation du suspect le 3 juin au soir.

« Juste un livre »

Jugé pour « dégradation commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion », le prévenu, suivi pour troubles psychiatriques depuis ses 18 ans, a expliqué n’avoir pas agi contre l’islam ni ses fidèles. Il a affirmé ne pas être islamophobe, déclarant devant le tribunal : « Pour moi, c’était juste un livre. »

Déjà condamné à trois reprises pour des faits de violences, menaces et vol, notamment à caractère homophobe, l’homme a vu son discernement jugé « altéré » mais non aboli au moment des faits. La procureure Hannah Tellier avait requis quinze mois de prison ferme, pointant un « risque de réitération majeur ».

Le tribunal a suivi en partie ses réquisitions, prononçant une peine d’un an de détention assortie d’une interdiction de deux ans de séjour à Villeurbanne. D'après Le Monde, la décision a été saluée comme « satisfaisante » par Me Sefen Guez Guez, avocat de l’association Errahma et du Conseil des mosquées du Rhône, qui a estimé que la justice avait « pleinement entendu » la communauté.

L’affaire a suscité une vive réaction politique et religieuse. Le Conseil des mosquées du Rhône avait dénoncé une « profanation odieuse » portant atteinte à la liberté de culte et aux principes républicains. La préfète de la région, Fabienne Buccio, avait exprimé le soutien de l’État aux fidèles, tandis que le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS), condamnait l’acte comme « islamophobe », dans un contexte de multiplication des violences racistes et antireligieuses dans le pays.

Un cas loin d'être isolé

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 145 actes antimusulmans ont été recensés au cours des cinq premiers mois de 2025, contre 83 sur la même période en 2024. Cette hausse de 75 % s’inscrit dans une série d’incidents graves, parmi lesquels l’assassinat d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard le 25 avril, dont les motivations religieuses sont encore à l’étude. L’autodafé de Villeurbanne s’inscrit ainsi dans une séquence nationale de tensions croissantes autour des lieux de culte musulmans.

