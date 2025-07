Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à l’insoumis Pasolini

Trois ans après les célébrations du centenaire de sa naissance, Chaminadour s’attache cette fois à explorer la figure de Pasolini à travers le prisme de ses combats, de ses audaces et de ses contradictions. Conférences, projections, lectures et débats rythmeront cet hommage pluridisciplinaire, en présence de nombreuses personnalités du monde littéraire et artistique.

De son enfance frioulane sous le fascisme à son assassinat brutal, le parcours de Pasolini témoigne d’une vie vouée à l’art et à la transgression des normes. Poète en langue dialectale, romancier des marges, réalisateur subversif, chroniqueur sans compromission, il a marqué l’Italie d’après-guerre par une œuvre protéiforme et radicale.

Le colloque met en lumière la multiplicité de ses engagements : de son rapport conflictuel à la foi et au Parti communiste, à son exploration poétique et politique de la sexualité, en passant par son regard sur les mutations sociales et anthropologiques de l’Italie. Il questionne aussi l’actualité brûlante de sa pensée, à travers le prisme de la culture queer, des débats linguistiques, ou encore de la critique du pouvoir et du consumérisme.

Trois jours de rencontres et de dialogue

La manifestation s’ouvre le 18 septembre par une conférence inaugurale de René de Ceccatty, écrivain et traducteur de Pasolini, suivie de plusieurs interventions sur sa poésie, son rapport au sacré, à la musique ou encore à Édouard Glissant. La soirée se clôt par la projection du film Enquête sur la sexualité (1964).

Le 19 septembre, les participants plongeront dans les correspondances entre Pasolini et les figures de son temps – de Maria Callas à Genet – avec les témoignages de Dacia Maraini, Ninetto Davoli, Ernest Pignon-Ernest ou Hervé Joubert-Laurencin. Le théâtre, le cinéma et les enjeux de traduction seront également abordés, tandis que la journée se terminera par le spectacle Une intime absence et la projection de Médée (1969).

Le 20 septembre explore les dimensions plus politiques et théoriques de son œuvre : dialogues croisés avec Pierre Michon, Georges Didi-Huberman, ou encore analyses de ses rapports à Vittorini, Genet, ou Moravia. Le soir, une exposition consacrée à Pasolini à Matera et la projection de L’Évangile selon saint Matthieu (1964) viendront conclure ces journées denses.

Des intervenants de renom

Parmi les nombreux invités figurent notamment Patrick Chamoiseau, Arno Bertina, Hadrien Laroche, Agnès Vannouvong, Sylvain Creuzevault, Philippe Di Meo, Martin Rueff, et Georges Didi-Huberman. Certains ont connu Pasolini, d’autres sont nés bien après sa mort, mais tous revendiquent, dans leur parcours, l’influence d’une pensée et d’une œuvre encore vivantes. Les Rencontres de Chaminadour 2025 proposent ainsi un portrait éclaté, vivant et engagé du poète, en écho à sa célèbre déclaration : « Je suis une force du passé. »

Pier Paolo Pasolini (1922–1975) fut l’une des figures les plus singulières de la culture italienne du XXe siècle. Poète, romancier, cinéaste, journaliste et intellectuel engagé, il a constamment brouillé les frontières entre les genres et les disciplines. Né sous le fascisme dans une famille catholique et militaire, il revendique très tôt une position marginale et critique à l’égard des institutions – qu’elles soient politiques, religieuses ou culturelles.

Exclu du Parti communiste en raison de son homosexualité, il s’illustre dans les années 1950 et 1960 par ses romans naturalistes (Les Ragazzi), ses films néoréalistes (Accattone, Mamma Roma), et ses essais polémiques publiés dans la presse. Son cinéma mêle provocation esthétique, lyrisme mystique et critique sociale, jusqu’à l’extrême violence de Salò ou les 120 Journées de Sodome (1975). Assassiné en 1975 dans des circonstances restées troubles, Pasolini laisse derrière lui une œuvre radicale, dérangeante, d’une liberté totale, qui continue de nourrir débats, inspirations et résistances.

