PACA : le poste de directeur des affaires culturelles bientôt vacant

Le ministère de la Culture, dans un avis publié au Journal officiel, date la vacance de l'emploi de directeur régional des affaires culturelles au 1er octobre 2025. L'actuel titulaire du poste, Edward de Lumley, avait été désigné au début du mois de juillet 2024, pour succéder à Bénédicte Lefeuvre, pour sa part nommée en janvier 2021.

Fils des préhistoriens Henry et Marie-Antoinette De Lumley, Edward de Lumley avait été nommé, en février 2024, conseiller patrimoine, musées, archives et architecture de la ministre de la Culture Rachida Dati. Diplômé de l’université d’Aix Marseille III et de l’université Paris-Panthéon-Assas, il avait dirigé Alliance française d'Ekaterinbourg entre 2006 et 2008, avant d'assumer plusieurs fonctions de diplomatie culturelle en Russie.

Sa nomination en tant que directeur régional des affaires culturelles courait sur une période de quatre ans, mais s'interrompt donc plus tôt que prévu.

Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. La DRAC est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.

Ce qui comprend notamment des interventions pour le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

La Drac PACA est dotée de 144 emplois, affectés sur plusieurs sites, le principal se trouvant à Aix-en-Provence.

