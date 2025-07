Hachette Livre va mettre à disposition de ses maisons un "calculateur carbone"

Cette baisse marquée concerne en particulier le scope 3 - fabrication du papier, impression, logistique et transport, qui représente 97 % de l’empreinte carbone globale du groupe. Trois domaines clés ont connu des améliorations substantielles :

Une baisse de 55 % de l’intensité carbone des achats de papier, permise par l’essor des énergies renouvelables et une meilleure performance industrielle ;

Une réduction de 67 % de l’intensité carbone des achats d’impression, grâce à un mix énergétique plus vert et à des fournisseurs plus engagés ;

Une diminution de 21 % des émissions liées au transport aval, via une logistique optimisée et des critères environnementaux renforcés dans la sélection des prestataires.

Ces résultats s’appuient, selon le groupe, sur une mutualisation internationale des bonnes pratiques, un partage des outils de mesure et l’exploitation d’une base de données commune dédiée aux facteurs d’émission.

-50 % d’ici 2030

Hachette Livre présente désormais une stratégie plus ambitieuse, baptisée « 50/30 ». L’objectif : diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, toujours par rapport à l’année de référence 2019. Cette trajectoire s’articule autour d’actions concrètes sur l’ensemble des scopes.

Sur les scopes 1 et 2 - véhicules, bâtiments -, le groupe prévoit :

L’électrification complète des flottes automobiles d’ici 2030, avec des véhicules hybrides ou électriques uniquement ;

L’optimisation de la gestion énergétique des principaux bâtiments et un approvisionnement à 100 % en électricité renouvelable dès 2025.

Pour le scope 3, plusieurs leviers sont déployés :

Une baisse progressive des émissions liées au transport, de 1 % par an pour le fret amont et de 4,5 % pour le fret aval ;

Un suivi plus étroit des partenaires papetiers et imprimeurs, avec des cibles de réduction fixées à 65 % et 78 % respectivement d’ici 2030 ;

Un meilleur ajustement des tirages aux volumes réellement vendus, dans l’objectif de faire reculer le taux de pilon de 30 % entre 2019 et 2030 ;

Une limitation des déplacements professionnels, avec une réduction de 10 % des émissions associées, notamment en privilégiant le train aux vols courts ;

La poursuite de l’éco-conception éditoriale : formats optimisés, choix de papiers plus responsables, grammages réduits, etc.

Des outils de pilotage affinés et un champ d’action élargi

Pour accompagner cette dynamique, un « calculateur carbone » sera mis à disposition des maisons d’édition afin d’affiner les évaluations d’impact à chaque étape de production et de soutenir les démarches d’éco-conception.

Le périmètre du bilan carbone sera élargi progressivement : l’activité Fascicules rejoindra la démarche en 2025, suivie des jeux de plateau à partir de 2026. En parallèle, une étude confiée au cabinet Carbone 4 comparera l’empreinte carbone des livres imprimés, numériques et audio, pour éclairer les choix éditoriaux. Les mesures s’accompagnent d’un suivi annuel, basé sur des données vérifiées selon des standards reconnus, et renforcé par des actions régulières de sensibilisation auprès des collaborateurs, assure le groupe.

En 2023, selon le SNE, les éditeurs français ont acheté 179.000 tonnes de papier, soit une baisse de 22 % en dix ans, reflet d’une rationalisation de la production : moins de nouveautés, tirages réduits et valorisation des fonds. La traçabilité progresse : 98 % des papiers utilisés sont certifiés (PEFC, FSC ou recyclés), contre 88 % en 2014.

Les grandes maisons (CA > 10 M€) concentrent 97,3 % des achats et utilisent quasi exclusivement du papier certifié, quand les structures < 750.000 € de CA n’atteignent que 82 %. Deux tiers des volumes sont achetés directement par les éditeurs, le reste via les imprimeurs, selon les modèles économiques.

Face à la hausse des coûts (énergie, matières premières, transport), les choix de papier deviennent un enjeu stratégique, intégrant désormais des critères écologiques, budgétaires et logistiques.

Le rapport RSE 2024-2025 du groupe Hachette Livre est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : Hachette Livre

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com