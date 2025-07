Comme Martine, Conni dérape sur Internet

Conni, surnommée « la fille au ruban rouge dans les cheveux » (traduction de l'allemand), est l’un des personnages les plus emblématiques de la littérature jeunesse allemande. Créée en 1992 par l'autrice Liane Schneider et publiée par Carlsen Verlag, la série Conni & Co compte aujourd’hui plus de 100 titres, déclinés en livres, albums illustrés, romans pour préadolescents, séries animées et adaptations cinématographiques.

Son succès repose sur un format que nous connaissons en France avec Martine : des titres simples comme Conni apprend à nager ou Conni va à l’école, qui accompagnent les enfants dans les étapes de la vie quotidienne. Et comme Martine, les détournements en ligne n’ont pas tardé à lui offrir une seconde vie, nettement moins pédagogique...

Conni, héroïne de littérature jeunesse en Allemagne depuis 1992, fait depuis plusieurs années l’objet de mèmes sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la simplicité des titres. L’arrivée des générateurs d’images par intelligence artificielle a relancé la diffusion de ces détournements, dont certains sont devenus viraux, à l’instar du compte Instagram Connimeme (292.000 abonnés).

Face à cette popularité, l’éditeur Carlsen Verlag, détenteur des droits, a publié en juin une mise au point. Il se dit préoccupé par les usages jugés inappropriés du personnage dans des contenus racistes, haineux, pornographiques ou violents, précisant qu’il se réserve le droit d’engager des actions juridiques dans ces cas précis. L'éditeur affirme également vouloir faire retirer certains contenus d’Internet sans pour autant « menacer d'action en justice » de manière généralisée.

La position de Carlsen, perçue comme une attaque contre la liberté artistique par certains internautes, a suscité des critiques. En réponse, la maison d’édition a réaffirmé que la satire restait permise, dans le respect des valeurs portées par la série : empathie, bienveillance et solidarité.

Enfin, l’éditeur souligne que l’exploitation commerciale non autorisée de l’image de Conni reste proscrite. Tout en se réjouissant de la notoriété du personnage, Carlsen appelle les créateurs de contenu à faire preuve de discernement : « Ces règles sont faciles à comprendre si l’on se met à la place des auteurs ».

Par Ewen Berton

