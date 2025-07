En Cisjordanie, une boucherie familiale transformée en bibliothèque

Dans la vieille ville d’Hébron, une librairie pas comme les autres accueille chaque jour son petit public. Autrefois boucherie familiale, le local a longtemps dormi, rideau baissé, avant qu’Abeer Al-Usaila n’en décide autrement.

Loin de vouloir ranimer le commerce de viande, elle s’est lancée dans une transformation radicale : créer une bibliothèque pour les enfants. « Ouvrir cette librairie, c’est réaliser un rêve d’enfance », confie celle qui a grandi sans structure littéraire similaire, au journal d’information palestinien PNN.

« J’ai décidé de lui redonner vie, mais à ma manière », ajoute-t-elle. Mais les travaux de rénovation ne furent pas de tout repos. Avec l’aide de quelques amis et un budget des plus réduits, elle a remis en état ce petit espace au charme ancien, cerné de pierres vieilles de 300 ans. Un coup de peinture, quelques planches, et beaucoup d’huile de coude ont finalement fait l’affaire.

Trois pièces, mille idées

Ce qui aurait pu rester un simple commerce de quartier s’est transformé en espace d’utilité publique. Chaque jour, la propriétaire anime des ateliers de lectures, de dessins, organise des spectacles de marionnettes et des jeux d’imagination. L’objectif est double : sensibiliser les enfants à la lecture, et leur offrir un moment de paix dans un quotidien parfois tendu.

La bibliothèque s’articule autour de trois pôles. D’un côté, un coin de vente et d’échange, où les livres passent de main en main. De l’autre, un espace de lecture tranquille, pour feuilleter les livres qui attisent la curiosité. Et au centre, la salle des activités. Grâce au soutien de la Fondation Tamer et du réseau des bibliothèques de Cisjordanie, le rythme des animations proposées est soutenu.

« Ce n’est pas juste une bibliothèque. C’est un lieu sûr pour les enfants », défend la propriétaire. L’endroit met en place des lectures, qui se poursuivent avec des ateliers créatifs. Chaque rendez-vous suit un fil précis : une histoire est d’abord contée, qui donne lieu à une discussion collective, puis une activité manuelle liée à l’univers du livre.

« Ici, les enfants apprennent à rêver »

Dans un territoire impacté par les tensions géopolitiques, la petite bibliothèque d’Hébron s’inscrit dans un réseau plus large de résistances discrètes. Car ouvrir un espace culturel en Cisjordanie, c’est déjà faire acte de courage. « Ici, les enfants apprennent à rêver », loin des problèmes, résume la nouvelle libraire.

Ces derniers mois, les habitants palestiniens de Cisjordanie, en particulier dans la région de Masafer Yatta, au sud d’Hébron, « ont été confrontés à une intensification des attaques des colons israéliens et de l’armée israélienne avec des conséquences directes sur leur santé mentale et physique », assurent Médecins Sans Frontières. « Certains villages ont vu jusqu’à 85 % de leurs maisons détruites », assure Frederieke Van Dongen, responsable des affaires humanitaires à Hébron, dans leurs colonnes.

