Raconter l’histoire des outre-mer en manga, le pari de Caraïbéditions

Et si Frantz Fanon devenait un héros de manga ? L’idée peut surprendre, mais c’est précisément le pari que vient de lancer Caraïbéditions avec la création d’une toute nouvelle collection de mangas biographiques et historiques consacrée aux grands personnages des outre-mer.

Une série à l’ambition pédagogique déjà remarquée, alors que le premier titre, Frantz Fanon, les couleurs du combat, a été publié le 20 juillet 2025, à l’occasion du centenaire de la naissance du penseur martiniquais. Selon son éditeur Florent Charbonnier, le lancement du livre est prometteur. Il se réjouit de « belles retombées nationales, en librairie comme dans les médias ».

Intitulée « Figures d’Outre-mer en manga », la collection a pour vocation de faire (re)découvrir au jeune public, comme aux adultes, les grands noms qui ont marqué l’histoire des territoires ultramarins. Des hommes et des femmes — même si les trois premiers titres sont consacrés à des figures masculines — dont l’engagement, les combats ou les trajectoires personnelles ont traversé les siècles.

Ces ouvrages répondent à une demande du public scolaire, et seront par conséquent accessibles dès le primaire et le collège. À travers cette collection, l’ambition est double : conserver la mémoire de ces grandes figures, et donner l'occasion aux jeunes lecteurs d’aller plus loin. « Si une personne lit notre manga sur Fanon et que ça lui donne envie de lire Peau noire, masques blancs, notre mission est remplie. »

Ils ont passé l’Histoire au crible

« Au départ, on n’était pas sûrs que cela fonctionne », reconnaît le directeur de Caraïbéditions. Car il a fallu du temps pour faire naître ce projet. Quatre à cinq ans de recherche, d’hésitations, de rencontres ratées. Jusqu’à croiser la route d’Olivier Méry, scénariste « qu’on peut aussi considérer comme un chercheur », précise Florent Charbonnier.

Il faut dire que le travail de fond est impressionnant. Le scénariste a rencontré Mireille Fanon, fille de Frantz Fanon, a consulté nombre d’archives, et effectué un parcours documentaire complet. Daniel Fernandes de Almeida l’a accompagné en tant que mangaka, et a assuré la partie graphique de cette aventure.

Ensemble, ils ont donné vie au premier titre et planchent déjà sur les suivants. « Ce binôme, on ne veut pas s’en passer », insiste l’éditeur. « Leur méthode de travail est rigoureuse, documentée, presque universitaire. Olivier Méry réussit à changer de casquette “d’historien” à scénariste pour créer des récits rythmés, et c’est précieux. »

Pas de héros sans archives

Les prochains titres seront consacrés au chevalier de Saint-George, prévu pour septembre 2026, et à Félix Éboué, programmé pour 2027. Des personnages choisis car ils ont marqué la France, les Antilles, l’Afrique ou l’océan Indien.

Mais aussi parce que chacun offre une matière narrative assez riche pour construire un récit complet. « Beaucoup sont très connus, mais on ne trouve que des bribes de leur parcours », regrette l’éditeur. Or, chez Caraïbéditions, la ligne est claire : chaque volume doit être biographique, ancré dans des faits, documenté de la naissance à la mort pour produire un histoire rythmée.

Un fond reconnu

Côté diffusion, la maison bénéficie du réseau Canal BD et d’une présence dans toutes les librairies (référencement direct ou sur commande), y compris ultramarines. Et dans les DOM, les enseignants connaissent bien les titres Caraïbéditions : « Nous sommes référencés dans les écoles primaires, les collèges, parfois les lycées, selon les ouvrages. Les profs savent qu’ils peuvent s’appuyer sur notre fonds. »

