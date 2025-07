George Lucas célèbre les comics dans son futur musée à Los Angeles

Pensé comme un hommage à l’art narratif populaire, ce musée exposera des bandes dessinées, illustrations et œuvres picturales issues de la collection personnelle du créateur de Star Wars. Le projet met au cœur de sa démarche la légitimité artistique des comics et leur portée culturelle et politique, dans une relecture engagée de l’histoire visuelle du XXe siècle.

Photographie du Lucas Museum of Narrative Art en construction en 2022. RON RAFFETY (CC BY-SA 2.0)

Un temple de la pop culture au cœur de Los Angeles

C’est vêtu simplement, loin de l’apparat galactique de sa saga, que George Lucas a fait sa première apparition au Comic-Con de San Diego. Acclamé par plusieurs milliers de fans, sabres laser en main, le cinéaste de 81 ans a profité de cette grand-messe de la pop culture pour dévoiler plusieurs pièces maîtresses du Lucas Museum of Narrative Art, conçu avec son épouse Mellody Hobson et attendu pour 2026 à Exposition Park, à Los Angeles.

Installé sur un campus de plus de 4 hectares, à proximité du Los Angeles Memorial Coliseum et de l’université USC, le musée s’étendra sur plus de 27.000 m² et adoptera une architecture futuriste signée Ma Yansong, en forme de vaisseau spatial. L’objectif est clair : donner leurs lettres de noblesse aux arts narratifs longtemps jugés mineurs, à commencer par les comics et l’illustration.

Les comics comme socle d’un patrimoine narratif partagé

Collectionneur invétéré depuis ses années étudiantes dans les années 1960, Lucas s’est d’abord passionné pour les originaux de comic strips, qu’il pouvait acquérir à bas prix. Il détient aujourd’hui des œuvres fondatrices : le tout premier dessin de Flash Gordon, des planches de Peanuts annotées par Charles Schulz, ou encore des croquis de Black Panther et Iron Man. À ses côtés, Mellody Hobson a constitué un fonds complémentaire centré sur les artistes afro-américains, notamment Kara Walker ou Norman Lewis.

Planche de Peanuts, Charles M. Schulz, CC BY-SA 2.0

Le musée présentera également des illustrations de Norman Rockwell, des bandes dessinées de Jack Kirby, ainsi que des objets cultes issus de l’univers de Star Wars, comme le landspeeder d’Anakin Skywalker ou la moto du Général Grievous. Mais le cœur du projet reste l’art séquentiel et visuel dans son acception la plus populaire : strips, couvertures de comics, caricatures politiques et contre-cultures graphiques y occuperont une place centrale.

Un musée pour raconter l’histoire par l’image

Lucas n’hésite pas à définir son musée comme un « temple à l’art populaire ». Pour lui, la narration visuelle – et notamment les comics – répond à un besoin humain fondamental : mettre en récit ce que l’on craint ou ne comprend pas. La science-fiction, selon lui, « est un mythe rendu réel par les livres et l’art ».

Une vision partagée par Guillermo del Toro, lui aussi membre du conseil du musée. Le réalisateur mexicain a insisté sur la dimension politique et résistante des comics : « Les comics ont été les premiers à frapper les nazis, avant le cinéma », a-t-il rappelé, saluant l’esprit anarchique et expressif de ce médium.

À LIRE - La première bande annonce du Frankenstein de Guillermo del Toro

À l’heure où l’intelligence artificielle menace de standardiser la création, le musée entend affirmer la valeur irremplaçable de l’individualité, de l’émotion et de la mémoire graphique. « Vous ne pouvez pas faire de l’art avec une application », a tranché Del Toro sous les acclamations du public.

Une revalorisation muséale du récit graphique

Longtemps relégués à la culture de masse, les comics sont ici érigés en objets patrimoniaux. L’approche de Lucas s’inscrit dans une dynamique plus large de légitimation des littératures graphiques, où l’illustration, le storyboard, la planche originale ou la couverture deviennent autant de pièces de musée que de fragments d’histoire.

Le Lucas Museum of Narrative Art ne devrait pas se contenter de célébrer Star Wars, mais proposer une archéologie visuelle du XXe siècle à travers les arts narratifs, donnant à la bande dessinée une place centrale dans le récit collectif américain.

Crédits photo : Kevin Payravi, CC-BY-SA-4.0

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com