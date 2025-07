La maison de Pierre Loti, chef-d’oeuvre de mise en scène intime

Au cœur de Rochefort, la maison de Pierre Loti est bien plus qu’un lieu de vie : c’est une œuvre d’art totale. Loti, de son vrai nom Julien Viaud, y façonne au fil des ans un décor exubérant, mélange de salons turcs, de salles gothiques et de salons chinois. Chaque pièce reflète une facette de ses voyages et de ses rêveries, composant une autobiographie par les objets, les étoffes et les mises en scène.

Nourri de ses missions en mer et de ses séjours à l’étranger, l’écrivain transpose son imaginaire dans l’espace intime de son domicile, créant un univers hybride, théâtral, presque sacré. Ses romans, empreints d’exotisme et de mélancolie, trouvent ici un écho visuel et sensoriel. Loti y rejoue sa vie, la met en scène, en fait un roman à part entière, dont il est à la fois l’auteur, le personnage et le décorateur.

© François Chayé

Le documentaire rassemble les témoignages de Claude Stefani, conservateur de la maison et du musée Hèbre, des écrivains Jean-Luc Coatalem et Lucie Azema, ainsi que des historiens Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier. Ensemble, ils interrogent cette mise en scène de soi, cette quête d’ailleurs, ce besoin de créer un monde intérieur pour résister à l’uniformisation du réel.

« Je redoute le temps à venir où la terre sera bien ennuyeuse à habiter quand on l'aura rendue pareille d'un bout à l'autre [...] », écrivait Loti. Sa maison, justement, est une réponse à cette crainte : un refuge contre la banalité, une tentative de contenir le monde dans les murs d’un logis.

© François Chayé

Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud (1850-1923), est un écrivain et officier de marine français dont l’œuvre s’inscrit entre exotisme, mélancolie et autobiographie. Naviguant d’un port à l’autre, il a puisé dans ses voyages une matière romanesque foisonnante, marquée par une fascination pour l’ailleurs : Aziyadé (1879), Le Mariage de Loti (1880), ou encore Pêcheur d’Islande (1886) mêlent journal intime, récit de voyage et fiction sentimentale. Son style, à la fois lyrique et impressionniste, dépeint des paysages lointains et des amours souvent impossibles, avec une sensibilité qui séduit le grand public de son temps.

Académicien à partir de 1891, Pierre Loti incarne une figure ambivalente : à la fois dandy orientaliste, catholique nostalgique et témoin de la fin d’un monde. Son œuvre, parfois critiquée pour son orientalisme, continue d’interroger le regard européen sur l’étranger et les effets du déracinement. Il demeure aussi un personnage romanesque en lui-même : mis en scène dans ses propres récits, il a su bâtir un mythe littéraire autour de sa vie, de ses voyages et donc de sa maison-spectacle à Rochefort, aujourd’hui musée.

Crédits photo : © Musées Municipaux de Rochefort

Par Ewen Berton

