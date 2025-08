Enfants perdus, graines de révolte

Comme tous les autres enfants de leur âge, ils sont montés à bord d’un bus vers une destination inconnue, à travers un pays ravagé. Mais comme tous les autres enfants de leur âge, Saccage Bam-Bam et Mine-de-Rien n’aiment pas obéir aveuglément, n’ont pas totalement confiance dans les adultes et portent en eux deux petites graines : la révolte et l’espoir.

Séparés, brutalisés, ils vont chacun découvrir un monde différent : celui de la surface, ravagé et sauvage, pour Mine-de-Rien et celui souterrain, froid et mécanique pour Saccage Bam-Bam. Chacun à leur manière, ils vont grandir, changer, résister et peut-être se libérer.

Les éditions du Rouergue nous en offrent les premières pages en avant-première :

Emmanuel Langlade est professeur de français à Paris. Prisonniers de la nuit est son premier roman jeunesse.

Née en région parisienne, Sarah Marchand étudie la philosophie, la communication et l’enseignement tout en étant animée par les arts graphiques et l’écriture. Son parcours atypique, loin des formations artistiques traditionnelles, lui permet de cultiver une approche libre et intuitive de l’illustration. Professeure des écoles au Havre, elle nourrit aussi son imagination au contact des enfants, trouvant dans leur spontanéité une source inépuisable d’inspiration.

Parution le 3 septembre 2025.

