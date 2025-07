Les libraires italiens lancent une pétition pour soutenir la lecture

« La lecture est un bien commun et les librairies représentent un patrimoine culturel irremplaçable pour les communautés et, surtout, pour les jeunes. Le Manifeste que nous présentons aujourd’hui soutient la nécessité de politiques clairvoyantes, d’investissements concrets, d’une bureaucratie allégée, ainsi que d’une véritable alliance pour celles et ceux qui maintiennent vivante la culture et l’importance du livre », a déclaré Paolo Ambrosini, président de l’ALI, à Il Giornale della Libreria.

Un secteur fragilisé, mais dynamique

En parallèle de la présentation du manifeste, les résultats de l’Observatoire sur les librairies mené par ALI et Format Research ont été dévoilés, révélant une situation contrastée. Si l’emploi dans les librairies reste globalement stable, le secteur fait face à des difficultés structurelles croissantes, liées à la hausse des coûts (+5 % pour près de la moitié des libraires interrogés) et à un accès au crédit encore incertain. Ainsi, seulement 61 % des établissements ont pu obtenir en totalité les sommes demandées, principalement pour des raisons de trésorerie.

Malgré ces tensions, les librairies italiennes font preuve de résilience et dynamisme : 87 % adoptent une approche multicanal, en combinant présence physique, réseaux sociaux (77,8 %), e-commerce et d’autres services en ligne. Mais la vente par Internet reste marginale (14 % du chiffre d’affaires), preuve que le point de vente physique reste fondamental dans l’exercice de ce métier.

Un manifeste pour le livre et la lecture

Rédigé à l’occasion du Salon du Livre de Turin et déjà signé par de nombreux auteurs et libraires, le Manifesto per la lettura fixe dix principes fondamentaux pour une nouvelle politique de la lecture en Italie. « L’Italie est l’un des derniers pays d’Europe en nombre de lecteurs. La lecture est une urgence culturelle. Il est temps de passer des mots aux actes, avec des outils, des ressources et une vision », souligne le document.

Par ailleurs, le Manifesto fait l’objet d’une campagne de souscription publique et collective, ouverte aux auteurs, autrices, libraires et citoyens et citoyennes, accessible en cliquant ici.

Parmi les propositions phares, articulées en dix points fondamentaux, mentionnons la reconnaissance du rôle central du libraire dans l’écosystème éducatif, comme conseiller culturel au sein des écoles ; l’augmentation des investissements dans les bibliothèques publiques et scolaires; la valorisation des auteurs et des autrices dans les parcours pédagogiques ; une coopération entre tous les acteurs de la chaîne du livre ainsi qu’une simplification administrative.

« Ce n’est pas un métier simple »

Pour Manuela Stefanelli, directrice de la librairie Hoepli à Milan, le rôle des librairies va bien au-delà de la vente de livres : « À Milan, le réseau des librairies est solide : ce sont des points de repère dans les quartiers, des bastions de démocratie et des antidotes à la solitude urbaine. Elles ne vivent pas seulement des livres qu’elles vendent, mais des relations qu’elles construisent : les librairies sont nécessaires, c’est pourquoi nous devons les défendre. »

Francesco Riganti, directeur marketing de Mondadori Retail, souligne quant à lui l’évolution du métier de libraire : « Aujourd’hui [...] la librairie n’est plus seulement un point de vente, mais un lieu d’expérience. Toutes les personnes qui y entrent n’achètent pas un livre, mais leur satisfaction dépend de ce qu’elles vivent dans la librairie, du type de relation qui s’y crée. C’est pourquoi le libraire doit savoir être présent aussi au-delà de l’espace physique, dans la communauté des lecteurs et en dialogue avec les autres acteurs qui promeuvent la lecture, comme l’école, les bibliothèques, les lieux culturels. Ce n’est pas un métier simple, et ce n’est pas simplement un métier. »

Crédits image : Image d'illustration, Vicky Van de Kerckhoven, CC0 Public Domain

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com