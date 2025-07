Booker Prize : Sarah Jessica Parker, une jurée trop partiale ?

La célébrité attire une attention dont on se serait parfois passé : l'actrice et productrice américaine Sarah Jessica Parker, une des cinq membres du jury du Prix Booker 2025, est ainsi soupçonnée de partialité dans le choix des treize titres retenus au sein de la longlist de la récompense annuelle, dévoilée ce mardi 29 juillet.

Y figure Love Forms (Faber), le second ouvrage de Claire Adam, autrice trinidadienne révélée avec Golden Child, paru en 2019 chez Faber au Royaume-Uni. Traduit en français sous le titre L'enfant en or (JC Lattès) par Marie-Hélène Dumas, le roman a reçu un excellent accueil outre-Manche, avant de s'exporter aux États-Unis, publié par SJP for Hogarth.

Cette dernière maison d'édition, filiale du groupe Penguin, porte les initiales d'une certaine... Sarah Jessica Parker, qui anime un club de lecture depuis 2017, à l'instar d'autres stars américaines, dont Reese Witherspoon.

Par ailleurs, « SJP » est impliquée dans un projet d'adaptation cinématographique de L'enfant en or, via sa société de production Pretty Matches Productions, ce qui renforce un peu plus sa proximité avec la carrière littéraire de Claire Adam. Et, potentiellement, son intérêt à la voir remporter le Book Prize, l'assurance d'une exposition médiatique sans pareille au Royaume-Uni, voire dans le monde anglophone.

Mise en retrait

Surpris par la polémique peu après la publication de sa première sélection, le jury du Booker Prize s'est appliqué à éteindre l'incendie. « Il n'est pas rare que des membres du jury aient un lien avec des auteurs dont les œuvres sont en compétition, et chacun d'entre eux doit déclarer ses potentiels conflits d'intérêts », a ainsi précisé Gaby Wood, directrice exécutive de la fondation qui administre le Booker Prize, à The Guardian.

À ce titre, Sarah Jessica Parker aurait fait état de ses liens avec Claire Adam, et « n'a partagé son avis sur le livre qu'après les déclarations des autres jurés », garantit Gaby Wood. « Aucun livre ne peut apparaitre dans la sélection du Booker s'il n'est le favori que d'un seul membre du jury, et Love Forms a mérité sa place grâce au soutien d'autres jurés. »

Rappelons que 13 titres figurent dans la première sélection du Booker Prize 2025, retenus parmi 153 ouvrages soumis par des éditeurs britanniques et irlandais. Présidé par Roddy Doyle, lauréat du Booker en 1993, le jury 2025 est composé d’Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Sarah Jessica Parker, Chris Power et Kiley Reid.

À LIRE - Festivals littéraires : état des lieux de la saison 2024

Le 23 septembre 2025, la shortlist de six romans sera annoncée lors d’un événement public au Southbank Centre’s Royal Festival Hall à Londres. Le 10 novembre 2025, le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé lors d’une cérémonie à Old Billingsgate, Londres. Le ou la gagnante recevra 50.000 £, tandis que les finalistes percevront 2500 £ chacun.

L'année dernière, le Prix Booker avait été remporté par Samantha Harvey, pour son roman Orbital, traduit en France par Claro chez Flammarion.

Photographie : À gauche, Sarah Jessica Parker, au côtés de l'autrice Stephanie Powell Watts, en juin 2017 (ALA The American Library Association, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com