Le roman Châtiment du Prix Pulitzer 2025, Percival Everett, adapté en série

Un trio d'acteurs devraient porter ce projet - les négociations sont « avancées » : Sterling K. Brown (Fiction à l'américaine, This Is Us), Winston Duke (Black Panther) et Da’Vine Joy Randolph, récemment oscarisée pour son rôle dans Winter Break.

Le roman finaliste du Booker Prize 2022, à la frontière du thriller surnaturel et de la critique sociale, commence à Money, Mississippi, où une série de meurtres brutaux secoue une communauté blanche rurale. Chaque scène de crime présente une étrangeté glaçante : un second cadavre est systématiquement retrouvé, celui d’un homme noir au visage tuméfié, évoquant terriblement celui d’Emmett Till, adolescent afro-américain assassiné en 1955.

Les détectives du Bureau d’investigation du Mississippi, que devraient incarner Sterling K. Brown et Winston Duke, mènent l’enquête face à une population locale hostile. Très vite, ils découvrent que ces meurtres, qui semblent motivés par une volonté de justice historique, se reproduisent ailleurs dans le pays. Une mémoire enfouie resurgit, portée par une voix mystique : celle d’un « root doctor » qui documente depuis des décennies tous les lynchages jamais reconnus. Entre révolte post-mortem, enquête haletante et mémoire collective, le récit s’impose comme une œuvre majeure du roman américain contemporain.

Le projet est porté par Marcus Gardley, qui en signe le scénario et assure également la production exécutive, aux côtés, entre autres, de Percival Everett lui-même. Actuellement en développement, la série suscite un fort engouement dans l’industrie audiovisuelle, au point de provoquer une véritable surenchère entre plateformes et diffuseurs, assure Deadline.

Un romancier important

Auteur d’une trentaine de romans, de recueils de nouvelles et de poésie, Percival Everett est l’un des romanciers les plus respectés et les plus singuliers de la littérature contemporaine américaine, même si sa reconnaissance internationale est relativement récente.

À travers son oeuvre, il aborde des sujets aussi variés que le racisme, la filiation, la violence policière, la philosophie, ou encore les codes du western et du roman noir. Son écriture, souvent teintée d’humour absurde, s’appuie sur un goût prononcé pour les ruptures de ton, les jeux intertextuels et la satire. Nombre de ses romans interrogent l’identité noire aux États-Unis, tout en refusant l’enfermement dans une étiquette de « romancier noir américain ».

Dans Effacement (trad. Anne-Laure Tissut, Actes Sud), il tourne par exemple en dérision les attentes du milieu éditorial à l’égard des auteurs afro-américains, à travers le personnage d’un écrivain universitaire confronté à l’invisibilisation de sa voix singulière. Le roman est à l’origine de l’adaptation cinématographique Fiction à l'américaine (2023), Oscars 2024 du meilleur scénario adapté.

Titulaire d’un doctorat en littérature, professeur à l’Université de Californie du Sud, l'auteur mène une vie discrète loin des médias. Il est également peintre et éleveur de chevaux.

Il a obtenu le Prix Pulitzer 2025 pour son dernier roman en date, James, une relecture radicale et politique des Aventures de Huckleberry Finn, racontées du point de vue de Jim, l’esclave en fuite. Il paraîtra le 22 août prochains aux éditions de l'Olivier, toujours dans une traduction d'Anne-Laure Tissut.

