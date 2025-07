Distribution scolaire : Ellipses étend son catalogue avec Black Cat – Cideb

Le catalogue Black Cat – Cideb est destiné aux enseignants, élèves et apprenants en langues étrangères dans plusieurs pays francophones.

Créée dans les années 1970, la marque Black Cat – Cideb est présente sur les marchés italien et international dans le domaine de l’édition scolaire. Son offre éditoriale concerne l’apprentissage de l’anglais, du français, de l’espagnol, de l’allemand et de l’italien langue étrangère. Elle se compose de lectures graduées, de manuels et textes prescrits dans le secondaire, d’ouvrages de préparation aux examens de certification, ainsi que de publications consacrées à la civilisation et à la grammaire. Ces publications sont conçues pour répondre à différents niveaux d’apprentissage.

Les éditions Ellipses assurent la diffusion de cet éditeur à travers une organisation structurée. La direction commerciale est basée à Paris, dans le 15e arrondissement, et couvre plusieurs zones géographiques, incluant la France métropolitaine, l’Outre-mer, la Belgique, la Suisse, le Canada et l’ensemble de l’Afrique francophone. L’offre est également présente en ligne via des plateformes telles qu’Amazon, Fnac.com, le site ellipses.fr et de nombreux réseaux de librairies. Le réseau de diffusion compte aujourd’hui plus de 6500 clients enregistrés et plus de 2500 librairies actives.

En matière de distribution, Ellipses s’appuie sur un centre logistique situé à Ligugé, dans la Vienne. Celui-ci gère chaque année plus de 10.000 références, traite environ 120.000 commandes et expédie près de 800.000 volumes. Les envois sont effectués quotidiennement en France et en Europe, et de manière hebdomadaire dans les autres régions du monde. Ce centre est également connecté directement à Amazon. Par ailleurs, des services complémentaires de type Print on Demand et de numérisation sont proposés en lien avec des prestataires externes.

Éditeur indépendant, Ellipses intervient dans le domaine scolaire et universitaire en France. Son catalogue comprend plus de 13.000 titres et rassemble 12.000 auteurs. Il couvre l’ensemble des disciplines, du collège aux études supérieures, et se positionne notamment sur le segment des classes préparatoires.

En parallèle, la maison développe une activité dans le secteur grand public et diffuse ses ouvrages dans 45 pays.

