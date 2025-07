Capturée par un tueur… et piégée par ses propres sentiments

Le tueur n’est autre qu’Evann Black, un criminel en fuite. Dangereux et imprévisible, il fait de Maya sa nouvelle victime en la séquestrant et en la plongeant dans le monde impitoyable des gangs. Rapidement, l’étudiante comprend qu’être témoin d’un homicide n’était pas le pire qui puisse lui arriver et que son calvaire ne fait que commencer. Surtout quand une attirance troublante s’installe entre Evann et elle...

Les éditions Hugo Publishing nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jenn Guerrieri vit dans le sud- est de la France. Rêveuse et passionnée de lecture, elle se lance dans l’aventure Wattpad en septembre 2017. En moins d’un an, elle termine l’écriture de sa dark romance Attirance criminelle qui atteint au total plus de 4 millions de lectures sur la plateforme. Sa signature ? Raconter des histoires d’amour impétueuses avec des personnages masculins au caractère bien trempé.

Parution le 13 août 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com