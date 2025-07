Quand une autrice anonyme entre chez les Losers

Lors de sa rentrée à l’université de Miami, elle sait qu’elle n’a aucune chance d’intégrer le cercle très fermé de l’élite populaire. Trop discrète pour se faire remarquer, pas assez sûre d’elle, elle se laisse embarquer par son ami d’enfance dans une fraternité un peu particulière.

Leur nom ? Les Losers.

Et elle doit reconnaître qu’il est plutôt approprié. Toutefois, à leurs côtés, elle découvre que la vie étudiante peut être pleine de surprises, de rires et de larmes. Et peut-être même d’amour ? Car l’un de ses membres, le beau et ténébreux Isaïah Bloom, qui ne semble pas du tout y être à sa place, l’intrigue autant qu’il l’agace.

Une nouvelle aventure s’offre à elle, et elle est déterminée à la vivre à fond. Quand bien même la guerre qui oppose toutes les maisons du campus risque de mettre à mal leur joyeuse petite bande.

Les éditions Hugo Publishing nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jenn Guerrieri vit dans le sud-est de la France. Rêveuse et passionnée de lecture, elle se lance dans l’aventure Wattpad en septembre 2017. En moins d’un an, elle termine l’écriture de sa dark romance Attirance criminelle qui atteint au total plus de 4 millions de lectures sur la plateforme. Sa signature ? Raconter des histoires d’amour impétueuses avec des personnages masculins au caractère bien trempé.

Océane Ghanem vit dans le nord de la France. Passionnée de lecture et d'écriture depuis son plus jeune âge, elle a une prédilection pour les histoires d'amour passionnelles et compliquées - de celles qui laissent une petite trace sur le coeur. Découverte sur Wattpad en 2016, elle s'est lancée dans le monde de l'édition et ne s'est plus jamais arrêtée de mettre sa plume à contribution de tous les personnages qui vivent dans sa tête.

Parution le 13 août 2025.

Par Clément Solym

