500 ans de résistance autochtone : ce que l’Histoire ne dit pas

Très tôt, nous avons, de l’autre côté de l’océan, découpé les terres, créé des parcelles, fait des plans, acheté, revendu avec plus-value, négocié, etc., 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill, publié par les Éditions Dépaysage, est une bande dessinée qui n’est pas là pour faire de grands discours ; elle a pour but d’instruire et de raconter « la vérité crue et brutale sur le génocide historique et continu » des Native Americans, sans que jamais ne soit fait l’effort de les entendre, de les comprendre.

Pamela Palmater, membre de la Première Nation d’Eel River Bar, avocate, professeure et titulaire de la chaire de gouvernance autochtone à l’Université métropolitaine de Toronto, explique fort bien dans la préface de ce livre la différence entre les histoires racontées par les « historiens blancs » et celles des Premiers Peuples, bien différentes.

Mais, nous le savons, l’Histoire est toujours écrite par les « vainqueurs ». Comme elle le dit : « ce récit dévoile le mystère de l’expérience des peuples autochtones aux mains des colonisateurs. Il aidera les lecteurs à désapprendre l’information qu’on leur a transmise à l’école et dans les grands médias. »

L’Amérique autochtone était peuplée d’environ 50 à 60 millions de personnes. Leur mode de vie, leur philosophie, leurs croyances, tout trouvait ancrage dans la nature — tout trouve toujours ancrage dans la nature. Majoritairement égalitaires et matrilinéaires, ces sociétés étaient très avancées, que cela concerne l’architecture, la médecine, l’écriture, l’agriculture (pour les peuples les plus sédentaires), etc. Saviez-vous que plus de 60 % de la nourriture consommée actuellement dans le monde provient de plantes originaires des Amériques ?

Le début de la colonisation à une date. On la connaît bien pour l’avoir apprise à l’école : le 12 octobre 1492. C’est la date à laquelle le navigateur, héros de nos livres d’Histoire pour enfants, Christophe Colomb, débarqua avec ses trois caravelles sur ce qu’il croyait être les Indes orientales, d’où le nom d’Indiens donné aux premiers hommes qu’il croisa : les Taïnos.

Ce que l’on nous apprend moins à l’école, en revanche, c’est que ce fut aussi le début du pillage de leurs terres, de la mise en esclavage des autochtones, ainsi que celui du commerce d’esclavage sexuel. Colomb avait également pour habitude de récompenser ses hommes en leur offrant des femmes et des jeunes filles à violer.

Vers 1496, Colomb avait recensé environ 1,2 million de Taïnos ; en 1508 — soit 12 ans plus tard — on n’en dénombrait plus qu’environ 100.000. Un de nos arguments désolés est que les Conquistadors ont apporté avec eux des virus qui ont décimé les Premiers Peuples. Mais, si la variole et d’autres maladies ont bien causé d’énormes dégâts, les premières épidémies ne sont arrivées d’Europe que vers 1518. Nous vous laissons à vos conclusions.

Avec cette bande dessinée, nous partons à la découverte de l’histoire bien douloureuse des Mayas, des Aztèques, des Incas, des Mapuches, des Apaches, des Comanches, des Cheyennes et bien d’autres. Certains de ces peuples sont encore présents, encore en lutte, à l’image des Mapuches qui « continuent de résister et de défendre leur territoire et leur mode de vie ». Lire à ce sujet, et pour aller plus loin, Terricide de la militante Mapuche Moira Millán (éd. des femmes–Antoinette Fouque, mai 2025, Paris).

Les Mapuches ne sont pas seuls, les autochtones du nord au sud du continent luttent sans relâche contre des projets d’extraction de gaz de schiste, extraction qui pollue grandement la terre et l’eau environnante ; luttent contre des projets de pipeline ou encore contre des projets immobiliers venant remplacer des sites naturels où vivent des espèces animales endémiques.

Ces 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill mettent en lumière deux points fondamentaux. Le premier est évidemment que les « sauvages » ne sont pas ceux issus des Peuples Premiers des Amériques. Le second, entre les lignes, est que ces personnes, quels que soient leurs noms et appartenances, se sont battues — et se battent encore — non pas tant pour leurs vies que pour la Terre-Mère.

Il ne s’agit ici même pas d’un message écologique, mais simplement de bon sens : nous vivons sur une planète unique (jusqu’à preuve du contraire), grâce à laquelle nous existons… et que nous sommes en train de saccager. S’il paraît évident que nous ne pouvons pas faire marche arrière et vivre comme au temps des peuples premiers, il est néanmoins vital que chacun d’entre nous se demande ce qu’il peut faire de bien pour notre belle planète… à sa petite échelle.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com