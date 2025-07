Booker Prize 2025 : la liste élargie est connue

Les œuvres en lice transportent les lecteurs de la Malaisie rurale à la côte grecque, des faubourgs de Budapest aux glaces du Vermont, de l’Ukraine contemporaine au Venezuela en quête de mémoire. L’intime y côtoie le politique, la mémoire coloniale s’y entrelace avec les blessures migratoires, et les récits d’adoption, d’identité, de filiation ou de trauma nourrissent un corpus qui fait le grand écart entre fable réaliste, satire sociale, autofiction et roman d’apprentissage.

Neuf nationalités sont représentées, avec une majorité d’auteurs britanniques. Pour autant, le palmarès s’ouvre largement : Trinidad-et-Tobago, l’Inde, la Malaisie, l’Albanie, le Canada, l’Ukraine, les États-Unis et la Hongrie y sont également présents. Deux premiers romans figurent dans cette liste, ainsi qu’un livre issu d’une nouvelle primée, une novella, et le premier roman écrit par une librettiste d’opéra.

Une première fois pour plusieurs auteurs

Parmi les figures déjà connues du Booker, quatre auteurs marquent un retour remarqué dans la sélection. Kiran Desai, lauréate du prix en 2006 pour The Inheritance of Loss (La perte en héritage), signe cette année The Loneliness of Sonia and Sunny, un roman ample de 667 pages qui mêle fable magique, chronique sociale et histoire d’amour. Elle pourrait ainsi devenir la cinquième autrice à décrocher deux fois le prestigieux prix.

Tash Aw, sélectionné pour la troisième fois, propose The South, un récit situé dans la Malaisie des années 1990, terrain familier d’une œuvre toujours marquée par les tensions identitaires. Deux autres noms bien connus complètent cette présence d’anciens candidats : Andrew Miller, avec The Land in Winter, et David Szalay, en lice avec Flesh, déjà tous deux shortlistés par le passé.

La majorité des auteurs retenus figurent toutefois pour la première fois sur cette longlist, même si plusieurs d’entre eux jouissent déjà d’une solide reconnaissance critique. Claire Adam, révélée avec Golden Child (L'enfant en or), revient avec Love Forms, un roman qui explore les complexités de l’intimité. Natasha Brown, saluée pour Assembly, est sélectionnée cette année pour Universality, un texte à la portée existentielle. Jonathan Buckley, lauréat du BBC Short Story Award en 2015, est quant à lui retenu pour One Boat.

Autres noms à suivre de près : Susan Choi, autrice primée à plusieurs reprises, avec Flashlight, un roman né d’une nouvelle initialement parue dans The New Yorker ; Ben Markovits, ancien basketteur devenu écrivain, avec The Rest of Our Lives ; et Katie Kitamura, qui présente Audition. La canadienne Maria Reva, d’origine ukrainienne, est sélectionnée pour Endling, tandis que Benjamin Wood, habitué des sélections de prix européens, défend Seascraper. Enfin, l’autrice et dramaturge albano-américaine Ledia Xhoga fait une entrée avec Misinterpretation.

Côté maisons d'édition, Penguin Random House domine numériquement, avec cinq titres sur treize via ses marques Jonathan Cape, Hamish Hamilton, Fern Press et Viking. Mais Faber & Faber, maison indépendante historique, réalise une belle performance avec trois titres (Love Forms, Universality, The Rest of Our Lives). À noter également, la première sélection d’un roman des éditions Fitzcarraldo, maison indépendante très remarquée ces dernières années pour ses nombreuses nominations à l’International Booker. Daunt Books Originals, avec Misinterpretation, est sélectionnée pour la deuxième année consécutive.

Présidé par Roddy Doyle, lauréat du Booker en 1993, le jury 2025 est composé d’Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Sarah Jessica Parker, Chris Power et Kiley Reid. Doyle.

Le jury 2025. Neo Gilder for Booker Prize.

Le 23 septembre 2025, la shortlist de six romans sera annoncée lors d’un événement public au Southbank Centre’s Royal Festival Hall à Londres. Le 10 novembre 2025, le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé lors d’une cérémonie à Old Billingsgate, Londres. Le ou la gagnante recevra 50.000 £, tandis que les finalistes percevront 2500 £ chacun.

Samantha Harvey est la lauréate 2024 pour son Orbital. En huit semaines, le roman a dominé les classements de ventes au Royaume-Uni et a dépassé les 700.000 exemplaires vendus tous formats et territoires confondus. Les droits de traduction sont passés de 8 à 44 pays. Publié en France chez Flammarion en mars 2024, il s'est écoulé à 2586 exemplaires, selon Edistat. Sa version poche, éditée chez J'ai Lu en juin 2025, s'est vendue à 558 exemplaires.

Son pendant, l’International Booker Prize, distingue depuis 2015 une œuvre traduite en anglais, saluant à la fois l’auteur et son traducteur, avec une portée mondiale. Parmi ses lauréats récents figurent Han Kang, Olga Tokarczuk ou David Diop. Heart Lamp de Banu Mushtaq a remporté l’International Booker Prize 2025.

