Festivals littéraires : état des lieux de la saison 2024

Les festivals littéraires occupent une place à part dans le paysage culturel. Une réalité que le ministère de la Culture vient désormais étayer par les chiffres, grâce à la publication du Baromètre des festivals 2024.

Ce dernier souligne que leur différence principale tient en la quantité de monde qu'ils attirent. Près d’un tiers des manifestations littéraires accueillent moins de 1000 spectateurs. Soit cinq fois moins que les autres types de rendez-vous culturels. De fait, la moitié des festivals d’arts visuels, capables de dépasser les 5000 visiteurs, ou encore les festivals de musique, dont certains réunissent plus de 30.000 personnes.

Mais une faible audience n’est pas synonyme de fragilité. Les festivals littéraires s'inscrivent souvent dans des réseaux de lecture publique ou des dynamiques territoriales intercommunales, ce qui leur assure un maillage solide, et surtout, un public fidèle.

Autre spécificité : leur saisonnalité. Contrairement aux festivals de musique, très concentrés sur la saison estivale, les manifestations du livre préfèrent les périodes de l’avant-saison. Ce choix se justifie par la fréquente mobilisation d'équipements publics, comme les médiathèques, dont l’ouverture est plus régulière hors vacances scolaires. Ce choix favorise aussi l’accès des publics scolaires et universitaires, très importants pour eux.

Une gratuité assumée

Leurs modèles économiques se distinguent également par un choix clair en faveur de la gratuité. Preuve en est : trois festivals sur quatre sont entièrement gratuits, contrairement au domaine musical par exemple, qui est payant à 80 %. Ce positionnement est à la fois un engagement en faveur de la démocratisation culturelle, et une réponse aux contraintes de leur public cible.

La gratuité des événements littéraires s’explique aussi par leur mode d’organisation. Une grande majorité d’entre eux (85 %) sont portés par des associations, et 13 % dépendent d’établissements publics — c’est plus que la moyenne des autres festivals. Ils fonctionnent donc souvent grâce à des aides de l’État, au travail de bénévoles et à des partenariats avec des écoles ou des universités.

Un équilibre financier précaire

En 2024, les festivals ont vu leurs dépenses artistiques et techniques augmenter pour plus de la moitié d'entre eux. Si la filière du livre n'est pas la plus touchée, elle n’échappe pas pour autant aux tensions budgétaires. Le baromètre souligne que près de la moitié des salons, tous domaines confondus, ont enregistré un résultat financier négatif en 2024.

À LIRE – Coupes budgétaires : dans les régions, la culture mise au régime

Les rendez-vous du livre, qui reposent rarement vers les recettes générées par les billetteries, misent davantage sur les subventions, le mécénat ou le financement participatif. Mais ces ressources demeurent instables : près d’un tiers d'entre eux ont connu une baisse des subventions, et un autre tiers une hausse des apports de mécénat. Et ce décalage menace directement la pérennité des plus petites structures.

En dépit de ces fragilités, les rassemblements littéraires font preuve d’une grande résilience : plus de 80 % d’entre eux prévoient d’organiser une nouvelle édition en 2025. Leur ancrage local, leur accessibilité tarifaire et leur lien avec les équipements de lecture publique en font des acteurs incontournables de la vie culturelle française.

L'ensemble du baromètre est accessible ci-dessous :

Crédits image : Image d'illustration, alter1fo, CC BY-NC-ND 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com