Karl Schlögel lauréat du Prix de la Paix des libraires allemands 2025

Né en 1948 en Bavière, Karl Schlögel s’est très tôt tourné vers l’étude de l’espace soviétique. Formé à Berlin dans les disciplines de l’histoire, de la philosophie et des études slaves, il a séjourné à Moscou et Leningrad dès les années 1980, développant une historiographie spatiale attentive aux lieux de mémoire, aux formes de vie quotidienne et aux dynamiques urbaines. Ses premiers livres, notamment Lire Moscou (1984) et Promenade à Yalta (2001), ont jeté les bases d’une méthode associant l’enquête historique à l’expérience vécue des territoires.

Schlögel a contribué à faire connaître les villes ukrainiennes telles que Lviv, Kharkiv, Kiev et Odessa dans leur profondeur historique et européenne, déconstruisant les clichés occidentaux sur cette région. Il a également analysé les lignes de fracture postcommunistes dans L’Europe des frontières (2013) et Le Siècle soviétique (2017), considéré comme une référence pour comprendre l’imaginaire politique de l’Union soviétique.

Une parole engagée sur l’Ukraine contemporaine

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, Karl Schlögel a joué un rôle de vigie dans l’espace public allemand, mettant en garde contre l’idéologie impériale du « Russkij Mir » promue par Vladimir Poutine. À travers ses ouvrages Décision à Kiev (2015) et Le Réflexe Russie, coécrit avec Irina Scherbakova, il a défendu une vision lucide du conflit, appelant à ne pas céder aux illusions pacifistes face à une agression violant le droit international.

Le jury du Prix de la Paix des libraires allemands salue son courage intellectuel et sa capacité à relier l’histoire au présent. Pour Schlögel, la souveraineté de l’Ukraine est une condition de la paix en Europe, et l’aveuglement face à l’histoire russe contemporaine compromet la sécurité collective. Son écriture, qui associe clarté analytique et force évocatrice, vise à corriger les angles morts de la perception allemande et européenne.

Un professeur engagé, un intellectuel européen

Professeur à l’Université de Constance puis à la Viadrina de Francfort-sur-l’Oder jusqu’en 2013, Karl Schlögel a formé des générations d’étudiants à une compréhension élargie de l’histoire européenne. Il a systématisé sa pensée dans Im Raume lesen wir die Zeit (2003), où il soutient que l’histoire s’écrit aussi dans l’espace – par les lieux, les déplacements et les expériences sensibles.

Également auteur de Planète des nomades (2006), Le Parfum des empires (2020) et American Matrix (2023), Schlögel articule les récits culturels et les trajectoires géopolitiques, en assumant le rôle d’intellectuel public. À plusieurs reprises, il a pris la parole à la Paulskirche, notamment lors de la remise du Prix de la Paix à Svetlana Alexievitch en 2015, réaffirmant son attachement à une Europe fondée sur la mémoire, la liberté et la responsabilité historique.

La remise du prix se tiendra le dimanche 19 octobre 2025 à 11h à la Paulskirche de Francfort et sera retransmise en direct par la chaîne publique ZDF.

L'an passé, Anne Applebaum a reçu le Prix de la Paix des libraires allemands pour son œuvre d’analyse des régimes autoritaires et son engagement en faveur des démocraties libérales, menacées selon elle de l’intérieur par la désinformation et les dérives autocratiques.

