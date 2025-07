Le temple des nèfles, premier roman à l’eau-de-vie

Elle part à la recherche de Léontin, – « enfin une disparition […] la privée en avait plein les bottes des délits d’ingérence et de la fraude à l’assurance » –, un poète idéaliste fraîchement disparu dans des circonstances mystérieuses. Rapidement, elle se retrouve plongée dans un univers appelé « Inframonde », accompagnée d’une influenceuse, d’un veuf souhaitant retrouver son amour mort, d’une certaine Marthe un peu brindezingue mais attachante, d’un gourou N-1 obnubilé par ses résultats « professionnels » et de bien d’autres personnages que nous vous laissons découvrir.

Une fois l’intrigue campée, entrons un peu dans le détail de ce roman à nul autre pareil, probablement écrit et pensé par une autrice à tendance schizophrène. Tout ici est propice à l’exagération : on pousse le trait loin, très loin, mais avec brio. La détective privée vit dans les volutes de fumée de ses cigarillos, commence sa « journée à l’eau-de-vie, se réjouissant d’être née à l’ère du surgelé, roule dans le dernier véhicule équipé d’un moteur à essence et sait dire “sac à merde” en cinq langues ».

Imaginez-la maintenant débouler dans une sorte de secte mi-ésotérique, mi-écologique, qui prône le développement personnel… contrôlée par des actionnaires et un conseil de surveillance. Dans cet Inframonde policé, où chacun a sa place, son rôle, elle va mettre un sacré bazar. Note aux lecteurs : faites attention aux portes que vous ouvrirez, rappelez-vous Monsters and Co.

Dans cette satire sociétale où toutes les croyances — qu’elles concernent dieu(x), le tofu, l’alcool, l’écologie et bien d’autres — sont tournées au ridicule dès lors qu’elles sont poussées à leur extrême, Anthia Arsac nous fait rire et réfléchir à notre propre condition, nos propres addictions. Pouvait-il en être autrement quand elle définit si bien l’humain : « L’humain, cet animal grégaire en proie à des dilemmes existentiels, se démarquer, être conforme, revendiquer sa différence, clamer son appartenance, prendre son envol, s’enraciner, être en marge, rester à la page. »

Ce livre complètement barré est moins dingue qu’il n’y paraît, et s’il est peut-être déconseillé à celles et ceux qui mesurent le taux vibratoire de leurs légumes (quoique), il est fortement recommandé au reste de l’humanité en quête de miracles ou, simplement, d’un excellent moment dans un monde étrange.

PS : Nèfle sur le gâteau, vous saurez enfin, grâce à un test de personnalité poussé, quel est votre héttas : Samva, Rajav ou Grota.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com